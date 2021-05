Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang rơi vào tình trạng thiếu kinh phí, khiến nhiều hoạt động bị cản trở.

Cảnh báo trên được Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan đưa ra tại cuộc họp thường niên ngày 25/5.

Ảnh: Reuters

Quan chức này nhắc lại lời kêu gọi của WHO hồi tháng 2 rằng tổ chức cần 1,96 tỷ USD để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong năm nay. Ông nhấn mạnh, thiếu hụt ngân sách khiến WHO đứng trước nguy cơ không thể duy trì được các nhiệm vụ cốt lõi.

"Tình trạng thiếu hụt và chuyên biệt hóa nguồn ngân sách có nguy cơ làm tê liệt khả năng của WHO trong việc hỗ trợ nhanh chóng và linh hoạt cho các quốc gia, đồng thời gây ra nhiều hậu quả cho các hoạt động hiện thời", ông Ryan nói.

WHO gặp nhiều khó khăn về ngân sách sau khi Mỹ tuyên bố dừng tài trợ và rút khỏi WHO năm 2020 trong quyết định được Tổng thống Mỹ khi đó, ông Donald Trump, đưa ra. Riêng trong năm 2019, Washington đã đóng góp cho WHO hơn 400 triệu USD, tương đương 15% ngân sách của tổ chức này.

Đầu năm 2021, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược chính sách của ông Trump và đình chỉ tiến trình rời khỏi WHO, khẳng định Mỹ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Tổ chức Y tế thế giới.

Thanh Hảo

