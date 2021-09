Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ô nhiễm không khí là một trong những mối đe doạ về môi trường lớn nhất đối với sức khoẻ con người, gây ra 7 triệu ca tử vong sớm một năm.

Theo Channel News Asia, WHO hôm qua (22/9) đã củng cố các hướng dẫn về chất lượng không khí.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) này cho hay, cần phải hành động ngay lập tức để giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Và rằng, ô nhiễm không khí là một gánh nặng bệnh tật như hút thuốc và ăn uống không lành mạnh.

WHO đã điều chỉnh gần như toàn bộ các mức độ hướng dẫn không khí xuống thấp và cảnh báo việc vượt quá các mức độ mới có liên quan tới những rủi ro lớn đối với sức khoẻ. “Việc tuân thủ các hướng dẫn có thể cứu sống hàng triệu sinh mạng”.

Các hướng dẫn mới của WHO khuyến nghị hạ thấp mức chất lượng không khí với 6 chất ô nhiễm gồm ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide và carbon monoxide.

Hai loại còn lại là PM10 và PM2.5, các hạt vật chất có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micron. Cả hai loại này đều có thể xâm nhập sâu trong phổi nhưng các nhà nghiên cứu cho hay, PM 2.5 thậm chí còn có thể đi vào máu, gây ra các vấn đề về tim mạch và hô hấp, ảnh hưởng tới các cơ quan khác trong cơ thể. Do đó, mức hướng dẫn với PM 2.5 đã giảm một nửa.

Các hướng dẫn mà WHO đặt ra là nhằm bảo vệ con người khỏi các tác động bất lợi của ô nhiễm không khí. Nó được các chính phủ sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các tiêu chuẩn ràng buộc về mặt pháp lý.

Lần cuối cùng WHO ban hành các hướng dẫn về chất lượng không khí, còn gọi là AQGs là năm 2005, nó đã tác động lớn tới các chính sách giảm thiểu ô nhiễm trên toàn cầu. Tuy nhiên, WHO cho biết, trong 16 năm kể từ lúc đó, có nhiều bằng chứng hơn cho thấy ô nhiễm không khí tác động tới sức khoẻ hơn so với những gì đã biết trước đây.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí không tốt cho sức khoẻ. Hít phải không khí bẩn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, hen suyển… và tăng nguy cơ mắc Covid-19”.

WHO cho hay: “Hàng năm, việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí ước tính gây ra 7 triệu ca tử vong sớm và làm mất đi hàng triệu năm sống khoẻ mạnh hơn”.

Hoài Linh