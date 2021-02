Một chuyên gia WHO của hôm nay (9/2) kết luận, virus corona không chắc là đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc mà nhiều khả năng nó truyền từ động vật sang người.

Ảnh: AP

Theo AP, thông báo trên được đưa ra trong một cuộc họp báo mới diễn ra, sau khi nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết thúc chuyến công tác tìm hiểu nguồn gốc virus tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Viện virus học Vũ Hán ở miền trung Trung Quốc đã thu thập nhiều mẫu virus, dẫn tới cáo buộc cơ quan này có thể là nơi khởi phát dịch bệnh khi làm virus rò rỉ ra cộng đồng xung quanh. Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ những cáo buộc này và đưa ra những giả thuyết khác về nguồn gốc virus.

Chuyên gia về an toàn thực phẩm và bệnh ở động vật của WHO Peter Ben Embarek nói: “Những phát hiện ban đầu của chúng tôi cho thấy có nhiều khả năng virus đi qua vật trung gian. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa cũng như cần tiến hành các nghiên cứu có mục tiêu cụ thể hơn”.

Ông Embarek cũng cho hay, sự lây truyền virus qua các sản phẩm đông lạnh cũng là một khả năng.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Liang Wannian – người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc tham gia cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona nói: “Không có dấu hiệu nào cho thấy virus lây truyền sang dân chúng giai đoạn trước tháng 12/2019”. Ông Liang nói thêm, dù sự lây truyền virus từ động vật sang người là con đường khả dĩ nhất song cho tới giờ vẫn chưa nhận diện được vật chủ truyền virus sang người.

Nhóm công tác của WHO, gồm các chuyên gia tới từ 10 quốc gia, tới Vũ Hán ngày 14/1. Họ ở lại Trung Quốc một tháng, trong đó hai tuần đầu bị cách ly và phải làm việc từ xa, hai tuần còn lại điều tra thực địa.

Hoài Linh