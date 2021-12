Next Media tiếp tục thể hiện sự “mát tay” trong việc phát sóng các giải đấu bóng đá trên mạng xã hội, bằng chứng là kỷ lục về lượt theo dõi đồng thời trên kênh Youtube Next Sports trong trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vừa qua.

Cụ thể, theo ghi nhận từ Next Media - đơn vị độc quyền sở hữu bản quyền truyền thông AFF Suzuki Cup 2022, luồng phát sóng trực tiếp (livestream) trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại bảng B AFF Suzuki Cup diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 đã ghi nhận số người theo dõi đồng thời lên tới 2.842.760, chính thức phá kỷ lục livestream của chính đơn vị này tạo lập tại Vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (2.422.147). Trên nền tảng Facebook, Next Media cũng đón nhận con số ấn tượng với hơn 180.000 lượt theo đồng thời trên fanpage Next Sports.

Điều này cho thấy sự phát triển của xu hướng phát sóng thể thao trên mạng xã hội - hình thức Next Media là đơn vị tiên phong triển khai tại Việt Nam. Đồng hành cùng thể thao trong kỷ nguyên số, Next Media đã phát sóng nhiều giải đấu trên Facebook, Youtube và nhận được sự quan tâm, theo dõi lớn của người hâm mộ như V-League, Vòng loại U23 châu Á, King’s Cup, Vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Copa America,...Tại AFF Suzuki Cup 2020, toàn bộ các trận đấu cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên hạ tầng mạng xã hội của Next Media, bao gồm Facebook và Youtube.

Trước đó vào năm 2019, Youtube xác nhận trận Việt Nam và Curacao tại King’s Cup 2019 - do Next Media trực tiếp - phá kỷ lục lượt xem tại Đông Nam Á. Theo thống kê của Youtube, luồng trực tiếp trận Việt Nam và Curacao cán mốc hơn 1,87 triệu người xem đồng thời, phá mọi kỷ lục trước đó của các luồng trực tiếp trên Youtube tại khu vực Đông Nam Á.

2 năm sau đó, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á - một giải đấu khác mà Next Media sở hữu bản quyền, đơn vị này đã phá kỷ lục của chính mình khi đạt được 2.422.147 người theo dõi đồng thời trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và UAE.

Trận hòa ngày hôm qua không ảnh hưởng quá nhiều đến hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của Đội tuyển Việt Nam. Kết thúc lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Park Hang Seo tạm thời xếp vị trí thứ 2 tại bảng B (bằng điểm với Indonesia nhưng xếp sau do hiệu số). Tuy nhiên, Đội tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trong cuộc đua cho vị trí đầu bảng khi chỉ phải gặp Campuchia ở lượt đấu cuối cùng, trong khi Indonesia sẽ phải đối đầu với thử thách lớn hơn mang tên Malaysia.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra vào các ngày 18/12 (bảng A) và 19/12 (bảng B). Cùng đồng hành và cổ vũ đội tuyển đội tuyển Việt Nam thông qua Fanpage và Youtube Next Sports tại địa chỉ:

