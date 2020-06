MU hòa Tottenham, càng thêm bất lợi trong cuộc đua top 4 Premier League, và vấn đề lớn nhất là David de Gea.

Sai lầm tiếp nối sao lầm

Trên Sky Sports, cựu tiền vệ Roy Keane đã dành những lời lẽ nặng nề cho De Gea, liên quan đến bàn thua của MU trước Tottenham.

De Gea là nguyên nhân khiến MU mất điểm trước Tottenham

Một pha bóng mà những hậu vệ, gồm cả Harry Maguire, đồng loạt mắc lỗi.

Nhưng người phạm sai lầm lớn nhất là De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha góp phần để cú đá của Steven Bergwijn thành bàn.

Đây không phải lần đầu tiên De Gea sai lầm, dẫn đến những bàn thua của MU.

Không lâu trước khi Premier League bị hoãn vì Covid-19, cựu thủ môn Atletico cũng "biếu" cho Everton bàn thắng.

Mùa này, De Gea còn là tội đồ "tặng" quà Giáng sinh 2019 cho Watford, trong trận đấu mà MU thua 0-2.

Chỉ riêng từ đầu mùa giải 2018-19, De Gea khiến MU nhận 7 bàn thua ở Premier League vì những sai lầm cá nhân. Đây là con số cao nhất của giải đấu.

Sai lầm của De Gea diễn ra một cách đều đặn

Những sai lầm mà De Gea gây ra đang khiến MU bất lợi trong cuộc đua giành vé Champions League mùa sau, khi cách top 4 đến 5 điểm.

Sống chung với sợ hãi

De Gea là một trong những cầu thủ có thâm niên nhất đội hình MU hiện nay, khi là thành viên từ thời Sir Alex Ferguson còn tại vị, giành Premier League 2012-13.

Được xem như một trong những thủ lĩnh ở Old Trafford, và là thủ môn có lương cao nhất thế giới - 375.000 bảng/tuần - nhưng De Gea mang đến niềm tin cho đội bóng.

Tính đến tình huống sai lầm từ cú sút của Bergwijn, De Gea nhận đến 6 bàn thua với 9 cú sút chính xác gần nhất của đối phương, trên mặt trận Ngoại hạng Anh.

De Gea không an toàn, MU bất lợi đua top 4 Premier League

Một thống kê cho thấy thủ môn 29 tuổi này không mang lại sự an toàn. Anh không tạo được niềm tin cho các đồng đội ở phía trên.

Nói cách khác, khi trong khung thành là De Gea, các cầu thủ tuyến trên của MU không tìm thấy niềm tin, và sống trong tâm trạng lo lắng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia đang nhắc đến Dean Henderson - thủ môn mà MU cho mượn ở Sheffield United.

Henderson đang dẫn đầu Premier League về số trận giữ sạch lưới (11 trận), thực hiện 81 pha cứu thua, 1 lần cản phạt đền.

Trong khi chờ Henderson trở về Old Trafford, MU còn phải sống chung với vấn đề De Gea 8 vòng đấu nữa. Trước mắt, họ sẽ so tài nhau ở Old Trafford vào đêm thứ Tư (0h00 ngày 25/6).

Đại Phong