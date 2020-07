2h15 ngày 15/7, sân Stamford Bridge:

Bỏ lại đằng sau trận thua muối mặt trước Sheffield Utd, Chelsea muốn trút cơn thịnh nộ lên Norwich, tạo đà bứt phá ở cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Đang hừng hực khí thế, đoàn quân HLV Lampard bất ngờ thảm bại 0-3 trên sân Sheffield United, khiến cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh trở nên cực kỳ nóng bỏng.

Lampard muốn học trò phản ứng sau thất bại

Trận thua ở Bramall Lane tiếp tục phơi bày những lỗ hổng dưới hàng thủ áo xanh, nơi cặp đôi Zouma - Christensen cùng thủ thành Kepa chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng.

Việc mất đi lá chắn thép N'Golo Kante cũng ảnh hưởng đến Chelsea, nhất là trong các tình huống chống phản công, cần sự tranh chấp quyết liệt, ngăn chặn từ xa của một tiền vệ phòng ngự.

Lampard nổi đóa với cách phòng ngự hời hợt, rất bị động mà đám học trò thể hiện. Ông muốn sự phản ứng ngay tức thì từ đoàn quân áo xanh, khi họ tiếp Norwich trên sân nhà.

Gặp The Canaries thời điểm này là điềm may với The Blues, bởi đội bóng của HLV Daniel Farke vừa chính thức xuống hạng với chuỗi 7 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Kể từ sau giai đoạn nghỉ dịch, Norwich thi đấu vô hồn, bạc nhược, liên tục bị đối phương biến thành "rổ đựng bóng". Sáu vòng gần nhất, thủ thành Tim Krul thủng lưới đến 15 lần.

Chelsea thắng Norwich 3-2 ở trận lượt đi

Phong độ đã kém, các cầu thủ đội khách còn mất hẳn tinh thần và nhuệ khí, đối diện nguy cơ bị cắt 50% lương khi quay trở lại hạng nhất mùa tới.

Chelsea tuy chuệch choạc khâu phòng ngự, nhưng trên mặt trận tấn công, họ vẫn khá hiệu quả. Pulisic cùng Willian luôn biết cách khuấy đảo hành lang cánh và ghi bàn. Giroud cũng rất có duyên mỗi lần đá chính.

Hơn hẳn về thực lực, phong độ và có thêm lợi thế sân nhà, Chelsea quyết tâm giành chiến thắng để chắc chân trong tốp ba Ngoại hạng anh.

Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp 2 1/4 (0: 2 1/4)

Tài xỉu: 3 1/2

Dự đoán: Chelsea thắng 4-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Gilmour, Kante và Tomori vắng mặt vì chấn thương. Kovacic sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Norwich: Grant Hanley, Christoph Zimmermann, Moritz Leitner và Sam Byram vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Mount, Kovacic, Barkley; Pulisic, Giroud, Willian.

Norwich: Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; McLean, Tettey; Hernandez, Cantwell, Buendia; Pukki.

Premier League 2019/2020 Vòng 35 # Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ 1 Liverpool FC 35 30 3 2 76 27 49 93 2 Man City 35 23 3 9 91 34 57 72 3 Chelsea 35 18 6 11 63 49 14 60 4 Leicester 35 17 8 10 65 36 29 59 5 Man Utd 35 16 11 8 61 35 26 59 6 Wolverhampton 35 14 13 8 48 37 11 55 7 Sheffield United 35 14 12 9 38 33 5 54 8 Tottenham 35 14 10 11 54 45 9 52 9 Arsenal 35 12 14 9 51 44 7 50 10 Burnley 35 14 8 13 39 47 -8 50 11 Everton 35 12 9 14 41 52 -11 45 12 Southampton 35 13 6 16 45 58 -13 45 13 Newcastle 35 11 10 14 36 52 -16 43 14 Crystal Palace 35 11 9 15 30 45 -15 42 15 Brighton 35 8 12 15 36 52 -16 36 16 West Ham 35 9 7 19 44 59 -15 34 17 Watford 35 8 10 17 33 54 -21 34 18 Bournemouth 35 8 7 20 36 60 -24 31 19 Aston Villa 35 8 6 21 38 65 -27 30 20 Norwich City 35 5 6 24 26 67 -41 21

* Đăng Khôi