Robert Lewandowski có một mùa giải khó tin với 55 bàn thắng sau 47 lần ra sân giúp Bayern Munich giành cú ăn 3 Bundesliga, Cúp QG Đức và Champions League.

Có thể nói, chân sút Ba Lan trải qua mùa giải hoàn hảo ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình. Giải thưởng The Best của FIFA sẽ khó thoát khỏi tay Lewandowski nhưng anh sẽ không có Quả bóng vàng.

Đúng năm Lewandowski thăng hoa nhất thì giải thưởng Quả bóng vàng 2020 bị hủy

Lý do, BTC giải thưởng – tạp chí France Football (Pháp) hủy trao giải vào năm 2020 do cảm thấy thiếu sự công bằng do bóng đá toàn cầu bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đây là thiệt thòi lớn cho Lewandowski, bởi những năm trước thì Messi và Ronaldo thống trị, năm nay anh tỏa sáng hơn cả thì giải lại bị… hủy.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sportowe Fakty (Ba Lan), khi được hỏi nếu giải thưởng không bị hủy thì anh sẽ trao Quả bóng vàng cho ai? Lewandowski đáp ngay: “Cho tôi”.

Tiền đạo này chia sẻ: "Chúng tôi đã giành mọi thứ có thể với Bayern Munich. Ở mọi giải đấu Bundesliga, Cúp QG Đức đến Champions League, tôi đều là Vua phá lưới. Tôi hiểu rằng áp lực của các bên đối với cầu thủ khác có thể lớn hơn.

Nhưng không phải cầu thủ nào cũng giành Quả bóng vàng bằng cách đạt được những gì như tôi có được phải không”.

