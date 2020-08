VietNamNet xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và kênh phát sóng trực tiếp lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2019-2020.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở châu Âu, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định, từ vòng tứ kết, bán kết và chung kết được diễn ra theo thể thức đấu một trận duy nhất từ ngày 12 đến ngày 23/8/2020 tại SVĐ Ánh Sáng và SVĐ José Alvalade ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Các trận đấu được diễn ra mà không có khán giả vào sân theo dõi.

Sau khi giải đấu trở lại vào tháng 8/2020, mỗi đội được phép thay tối đa 5 cầu thủ, với cầu thủ thứ sáu được phép ở hiệp phụ. Tuy nhiên, mỗi đội chỉ có 3 cơ hội để thực hiện quyền thay người, với cơ hội thứ tư được áp dụng ở hiệp phụ, ngoại trừ quyền thay người được thực hiện ở thời gian nghỉ giữa giờ, trước khi bắt đầu hiệp phụ và quãng nghỉ giữa hai hiệp phụ. Điều này được thông qua sau đề xuất từ FIFA và được IFAB chấp thuận để giảm bớt tác động của lịch thi đấu dày đặc.

Các đội đã giành quyền vào tứ kết gồm: Atalanta, Leipzig, Atletico Madrid và PSG. 4 đội bóng còn lại được xác định sau khi lượt về 4 cặp đấu giữa Juventus vs Lyon, Man City vs Real Madrid, Barca vs Napoli và Bayern Munich vs Chelsea khép lại.

Lịch Thi Đấu Vòng 1/8 Champions League 2019/2020 (Lượt về) Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 08/08 08/08 02:00 Man City -:- Real Madrid Vòng 1/8 K+PM 08/08 02:00 Juventus -:- Olympique Lyon Vòng 1/8 K+PC 09/08 09/08 02:00 FC Barcelona -:- SSC Napoli Vòng 1/8 K+PC 09/08 02:00 Bayern München -:- Chelsea Vòng 1/8 K+PM

Lịch Thi Đấu Tứ kết Champions League 2019/2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 13/08 13/08 02:00 Atalanta -:- PSG Tứ kết 14/08 14/08 02:00 Leipzig -:- Atlético Madrid Tứ kết 15/08 15/08 02:00 Barcelona / Napoli -:- Bayern / Chelsea Tứ kết 16/08 16/08 02:00 Manchester City / Real Madrid -:- Juventus / Olympique Lyon Tứ kết

Thiên Bình