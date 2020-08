Champions League hết hoãn đến buộc phải đổi thể thức thi đấu thì nỗi lo dịch Covid-19 tiếp tục, khi Atletico Madrid có 2 cầu thủ nhiễm bệnh trước khi đến Lisbon.

Đại dịch Covid-19 khiến bóng đá trên toàn thế giới phải lao đao, khó khăn mới sắp xếp để trở lại. Để hạn chế tối đa rủi ro, Cúp C1 cũng như Europa League từ vòng tứ kết được ‘gom’ về một nơi tổ chức, mà Pep Guardiola ví ‘như một World Cup thu nhỏ’.

Theo thể thức mới, cácvòng tứ kết và bán kết các đội đấu loại trực tiếp, thay vì đá 2 lượt trận đi - về. Do vậy, nhà vô địch giải sẽ được xác định chỉ sau 3 trận đấu nữa, thay vì 5 như thông thường.

Hai cầu thủ Atletico được phát hiện nhiễm Covid-19 trước khi lên đường sang Lisbon đá tứ kết Cúp C1

Nếu C1 sẽ đá ở Lisbon (Bồ Đào Nha) thì Europa League là ở Đức. Tuy nhiên, tin đáng lo ập đến khi Atletico Madrid báo cáo có 2 cầu thủ nhiễm Covid-19, sau khi đội tiến hành kiểm tra y tế theo yêu cầu của UEFA trước ngày lên đường đến Lisbon.

Theo thông tin từ CLB này, ngay khi phát hiện 2 cầu thủ (được giấu tên) đã lập tức được cách ly tại nhà riêng. Bên cạnh đó, Atletico nhanh chóng gửi thông báo đến các cơ quan y tế 2 Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tổ chức UEFA và các tổ chức bóng đá khác ở cả 2 quốc gia.

Do có 2 cầu thủ dính Covid-19 này mà toàn đội Atletico sẽ phải tiến hành kiểm tra mới lại một lần nữa, trước khi lên máy bay đến Bồ Đào Nha. Cũng vì thế, lịch trình của thầy trò HLV Simeone buộc phải có những điều chỉnh.

Atletico Madrid sẽ gặp Leipzig ở vòng tứ kết Champions League vào thứ Năm, 2h ngày 14/8 giờ VN. Trước đó là cặp đấu Atalanta vs PSG (2h ngày 13/8). Cùng khung giờ này lần lượt là Barca vs Bayern Munich (15/8) và Man City vs Lyon (16/8). Các trận đấu diễn ra trên 2 SVĐ ở Lisbon.

