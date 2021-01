Chelsea chìm trong khủng hoảng khi thua Man City 1-3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge, và Frank Lampard là thảm họa trên băng ghế kỹ thuật.

Cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết

Chelsea cần một kết quả tích cực khi tiếp Man City ở vòng 17 Premier League, để trút bỏ những khó khăn trong thời gian gần đây.

Chelsea thua bạc nhược Man City

Tuy vậy, không có điều tích cực nào, và năm 2021 mở ra với Chelsea bằng việc kéo dài chuỗi thảm họa.

Man City, với đội hình tổn thất nặng nề bởi Covid-19, dễ dàng đánh sập sân Stamford Bridge.

Những bàn thắng liên tiếp được thực hiện. Sau 34 phút, Man City dẫn trước 3-0 với các pha lập công của Ilkay Gundogan, Phil Foden và Kevin De Bruyne.

Phil Foden là hung thần thực sự với Chelsea, khi anh trực tiếp ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo.

Chelsea hoàn toàn sụp đổ trước một Man City phối hợp ngắn nhuần nhuyễn. Các cầu thủ của Frank Lampard không thể phản ứng, khi mà việc cầm bóng với họ cũng là điều khó khăn.

Man City ghi 3 bàn chỉ sau hơn 30 phút

Tất cả những gì Chelsea có thể làm là bàn rút ngắn tỷ số trong thời gian bù giờ, nhờ những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Kai Havertz kiến tạo, và Callum Hudson-Odoi ghi bàn.

Chelsea thua đến 4 trong 6 trận Premier League gần nhất. Kể từ đầu tháng 12/2020 đến nay, chỉ West Brom (5) và Sheffield United (6) thua nhiều hơn so với The Blues.

Sau thời gian ngắn ảo tưởng về cuộc đua giành ngôi đầu bảng, Chelsea đang chìm trong cuộc khủng hoảng.

Thảm họa Lampard

17 trận, 26 điểm và xếp thứ 8, Chelsea đang đi lùi so với chính mình một năm trước. Cùng kỳ mùa trước, The Blues giành nhiều hơn 3 điểm so với hiện tại.

Chelsea thua 4 trong 6 trận Premier League gần nhất

Cần nhấn mạnh một điều, giữa cuộc khủng hoảng chung về kinh tế của bóng đá châu Âu bởi Covid-19, BLĐ Chelsea vẫn chi hơn 220 triệu bảng mua sắm cầu thủ cho Lampard.

Tuy nhiên, Lampard không biết cách khai thác giá trị của các cầu thủ, và hệ thống chiến thuật mà ông triển khai rất đơn điệu.

Thời gian? Lampard có quá nhiều thời gian, nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể nào.

Ở Premier League mùa này, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Lampard thi đấu rất kém trong các trận lớn.

The Blues thua 3 (Arsenal, Liverpool, Man City), hòa 2 (Tottenham, MU) khi đối đầu nhóm "Big 6".

Lampard là thảm họa trên khu kỹ thuật Chelsea

Ngoài ra, đội bóng thành London còn thua Everton và Wolves - những kẻ có tham vọng nổi loạn; hòa Aston Villa một cách chật vật.

Sau 55 trận đấu, Chelsea với Lampard chỉ giành trung bình 1,67 điểm/trận ở Premier League. Đây là điểm số trung bình thấp nhất của một HLV trong kỷ nguyên Roman Abramovich (từ 2003).

Trong giai đoạn tệ hại với Andre Villas-Boas (2011-2012), Chelsea còn giành 1,7 điểm/trận. Maurizio Sarri - người bị sa thải để nhường chỗ cho Lampard, giành đến 1,89 điểm/trận.

Làn sóng kêu gọi sa thải Lampard đang bùng phát trong cộng đồng người hâm mộ Chelsea.

Đại Phong