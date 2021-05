Chelsea liên tiếp tiếp đả bại Man City, từ FA Cup đến Ngoại hạng Anh, Thomas Tuchel tuyên bố sẽ ăn luôn Cúp C1 ở trận sống mái tại Istanbul tới đây giữa 2 đội.

Pep Guardiola dù đã đối đầu Thomas Tuchel ở Bundesliga lúc còn ngồi ‘ghế nóng’ Bayern Munich, thì liên tiếp bị hứng đòn gần đây cùng Man City.

Thomas Tuchel đẩy sức ép về phía thầy trò Pep Guardiola trước tái đấu - chung kết Champions League

Sau khi loại Man City ở bán kết FA Cup, Chelsea do Thomas Tuchel chỉ huy đã buộc thầy trò Pep Guardiola phải hoãn ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm, bởi màn ngược dòng thắng 2-1 ngay tại Etihad.

Kết quả của trận đấu mang lại còn hơn cả 3 điểm, khi phía trước 2 đội là cuộc chạm trán nảy lửa tối quan trọng: chung kết Champions League ngày 29/5.

Có thể thấy, Man City từ chỗ được yêu thích giành chiến thắng, giờ lợi thế tâm lý và cả sức mạnh đã thuộc về Chelsea.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel phát biểu với Sky Sports: “Hiệp 1 có phần cân bằng nhưng Chelsea gần như đã để mất trận đấu trong 5 phút cuối. Nếu Man City ghi bàn từ quả phạt đền, trận đấu đã kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu.

Nếu tỷ số là 2-0, Chelsea có lẽ không còn cơ hội ngược dòng”.

Nhà cầm quân người Đức chia sẻ thêm: “Rất khó khăn cho chúng tôi, khi bị Man City dẫn trước 1-0 và lại có cầu thủ dính chấn thương. Do vậy mà tôi thực sự vui và tự hào bởi màn trình diễn và phản ứng của toàn đội trong hiệp 2 để giành chiến thắng một cách xứng đáng”.

Chỉ trong thời gian ngắn, Chelsea cho Man City ăn quả đắng cả 2 lần đối đầu

Thomas Tuchel thừa nhận, chiến thắng của Chelsea trước Man City có sự trợ giúp của thần may mắn nhưng trên hết vẫn là nỗ lực của học trò: “Nếu bạn muốn ‘cướp’ trọn 3 điểm tại Etihad, tất nhiên bạn cần một chút may mắn, động lực và những quyết định từ trọng tài. Và Chelsea đã làm mọi thứ để buộc vận may thuộc về mình”.

Đề cập đến trận chung kết Cúp C1 ở phía trước với Man City, Thomas Tuchel cho hay: “Chiến thắng mang lại cho chúng tôi sự tự tin, nhưng như tôi đã nói, kết quả này sẽ không thay đổi trận chung kết Champions League.

Trận chung kết là độc nhất và bạn không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Bạn cần phải chuẩn bị tốt. Chelsea sẽ có một số thay đổi một lần nữa, Man City cũng vậy.

Nhưng Chelsea bước vào trận chiến ngôi vương với hành trang có thể đánh bại Man City. Đây là những gì chúng tôi có hiện tại và điều này sẽ tiếp tục ở Istanbul”.

L.H