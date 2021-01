Người đại diện – cò bự Mino Raiola được cho đang làm mọi thứ để đưa Erling Haaland đến Barca, trong nỗ lực thay thế Luis Suarez.

Sự thăng tiến như vũ bão của Erling Haaland từ Salzburg đến Dortmund khiến nhiều ông lớn châu Âu đặt mục tiêu sở hữu chân sút Na Uy, trong đó MU và Real Madrid được nhắc đến.

Cò bự Mino Raiola được loan báo đang tìm cách đưa Erling Haaland đến Barca

Haaland đã gần đạt thỏa thuận với MU hồi tháng Giêng năm ngoái nhưng đàm phán cuối cùng đổ vỡ. Có thông tin, cò bự Mino Raiola tức giận khi Quỷ đỏ cố gắng ‘đi đêm’ với tiền đạo này, thay vì phải qua người đại diện.

Còn với Real Madrid được cho đề nghị Haaland về Bernabeu thay Benzema. Có thông tin, đội bóng Hoàng gia sẵn sàng từ bỏ theo đuổi Mbappe để thuyết phục Haaland cập bến vào hè này.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhà báo uy tín Oriol Domenech thì người đại diện, Mino Raiola đang tìm cách đưa thân chủ của mình đến Barca, nơi CLB vẫn chưa lấp được vị trí của Luis Suarez, chơi bên cạnh Messi.

Solskjaer sẽ còn tiếc vì không kéo được Haaland về MU

Nguồn The Here We Go Podcast cung cấp thêm, trong hợp đồng hiện tại của Haaland với Dortmund không kém điều khoản (phí) giải phóng nào. Nhưng nó sẽ được kích hoạt vào năm 2022 ở tâm khoảng 75 triệu euro. Hơn nữa, Dortmund không thích bán tài năng họ sở hữu chưa lâu vào năm 2021.

Hồi đầu tháng Mino Raiola từng lên tiếng phủ nhận trước thông tin Haaland đến Barca rộ lên, khẳng định chưa có nói chuyện với bất cứ ai của Barca.

Tuy nhiên, thông tin trên trang cá nhân của nhà báo Oriol Domenech thì cò bự này đã nói chuyện với Josep Maria Minguella, cộng sự của ứng viên ghế Chủ tịch Barca, Emili Rousaud.

L.H