Theo lịch từ BTC mới công bố, Ligue 1 2020-2021 sẽ khởi tranh vào ngày 22/8/2020 và kết thúc vào ngày 23/5/2021.

Lượt trận đầu tiên của Ligue 1 2020/21 sẽ diễn ra vào ngày 22/8 và 23/8/2020. Tuy nhiên, nếu PSG lọt vào chung kết Champions League vào hôm 23/8 thì BTC Ligue 1 sẽ sắp xếp lại lịch thi đấu vòng 1 của đội bóng này.

Thời điểm kết thúc mùa giải sẽ là vào ngày 23/5/2021. Trận play-off quyết định suất chơi ở Ligue 1 2021/2022 giữa đội đứng thứ 18 tại Ligue 1 và đại diện thắng vòng play-off Ligue 2 sẽ diễn ra ngày 27/5 (lượt đi) và 30/5 (lượt về).

Do dịch bệnh Covid-19 nên Ligue 1 kết thúc mùa giải 2019-20 sớm nhất và bắt đầu mùa giải 2020-21 cũng sớm nhất trong top 5 giải hàng đầu châu Âu

Còn ở vòng 1 Ligue 1 mùa tới, ĐKVĐ Ligue 1 là PSG sẽ tiếp Metz trên sân nhà Công viên các Hoàng tử vào hôm 23/8. Trong khi đó, Marseille sẽ đối đầu với Saint-Etienne, Monaco gặp Remims và Lyon chạm trán Montpellier. Đến ngày 14/9, PSG mới có trận đấu khó khăn đầu tiên khi chạm trán Lyon.

Như vậy, Ligue 1 là giải đấu trongtop 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âubắt đầu sớm nhất ở mùa giải 2020-21. Tiếp đến là Premier League và La Liga (ngày 12/9). Sau đó 1 tuần, Serie A và Bundesliga sẽ đá vòng mở màn.

VietNamNet sẽ cập nhật lịch thi đấu chi tiết Serie A mùa giải 2020-2021 ngay sau khi BTC công bố.

Lịch thi đấu vòng khai màn Ligue 1 2020-21:

Lorient vs Strasbourg

Nimes vs Brest

Dijon vs Angers

Bordeaux vs Nantes

Monaco vs Reims

Montpellier vs Lyon

Nice vs Lens

Lille vs Rennes

Marseille vs Saint-Etienne

PSG vs Metz

Thiên Bình