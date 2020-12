Có đến 6 cầu thủ tại Nou Camp, trong đó có Ter Stegen, Umtiti, Dembele không thèm nói chuyện với đội trưởng Messi, người ngày càng đơn độc ở Barca.

Messi đang đi vào những tháng cuối của hợp đồng (hết hạn vào tháng 6/2021) với đội bóng xứ Catalan.

Messi bị 6 đồng đội tẩy chay, không nói chuyện

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, siêu sao người Argentina thừa nhận thời gian khó khăn ở Barca, nhưng khẳng định hiện tại đã ổn và vẫn phấn khích với tương lai ở Nou Camp.

Tuy nhiên, Diaro Gol cho rằng, có thể những ngày cuối cùng của Messi với Barca đang đến khi thực tế còn tệ hơn những gì người hâm mộ thấy với tay săn bàn 33 tuổi sau khi đòi ra đi hồi hè.

Theo nguồn này, Messi ngày càng cô đơn ở Nou Camp, khi những người thân thiết và hiểu anh đều không còn có mặt.

Những cầu thủ lâu năm như Sergio Busquets, Jordi Alba và Gerard Pique vẫn ủng hộ Leo nhưng phong độ đều đã sút giảm và có thể sớm rời CLB bất cứ lúc nào.

Trong số đó có Ter Stegen, Umtiti và Dembele

Trong khi đó, có 6 cầu thủ thậm chí không thèm nói chuyện với đội trưởng M10 của họ. Cụ thể danh sách gồm người gác đền Ter Stegen, Riqui Puig, Umtiti, Junior Firpo, Dembele và Pjanic.

Theo nguồn trên, một số người đã gắn bó lâu năm như Ter Stegen hay Umtiti , và những người mới khác như Riqui Puig hay Pjanic nhận thấy rằng Messi đã trở thành một "nhân tố độc hại" trong phòng thay đồ, nên họ giữ khoảng cách.

Thông tin này càng có cơ sở hơn khi vừa qua AS tiết lộ, Messi đã gạch tên Ter Stegen khỏi danh sách The Best, thay vào đó bầu cho các Keylor Navas (PSG), Neuer (Bayern Munich) và Jan Oblak (Atletico).

Barca đêm nay có chuyến làm khách Real Valladolid lúc 4h ngày 23/12, vòng 15 La Liga.

L.H