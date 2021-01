Cựu thuyền trưởng MU dùng số liệu 'đập' trò cũ Marcus Rashford sau tuyên bố, chính ông đã dạy anh cách kiếm phạt đền lúc còn ở Old Trafford.

Liên quan đến việc Klopp phàn nàn MU được thiên vị, trong 2 năm qua hưởng phạt đền nhiều hơn cả thời gian 5 năm rưỡi ông nắm Liverpool, Rashford gây chú ý khi tiết lộ, chính Mourinho đã chỉ ‘chiêu’ cho anh kiếm penalty lúc còn tại vị.

Mourinho dùng số liệu thống kê để 'đập' lại trò cũ Rashford sau tuyên bố chính ông chỉ anh cách kiếm phạt đền lúc còn ở MU

Cũng cần nói thêm, trước Klopp, cả Mourinho hiện dẫn dắt Tottenham và Lampard (Chelsea) đều than thở về việc MU được hưởng nhiều phạt đền.

Do vậy, khi nghe học trò cũ tuyên bố, chính ông đã dạy cho họ lúc còn ngồi ‘ghế nóng’ ở Old Trafford, Mourinho đã lên tiếng đáp trả, không phải bằng lời lẽ gay gắt mà ‘chỉ’ mọi người nhìn vào số liệu thống kê để mà so sánh.

“Trước hết, Liverpool gặp Liverpool là một trận đấu lớn và tôi không cần phải làm cho nó lớn hơn. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra những bình luận sau chứ không phải lúc này.

Nhưng nếu bạn cần viết gì về nó (liên quan phát biểu của Rashford), có một cách rất đơn giản. Hãy đến với Opta với các số liệu thống kê trong vòng trên dưới 10 mùa giải của tôi ở Premier League quân của tôi. Hãy so sánh các con số và tự đưa ra kết luận của bạn”.

Theo Goal, MU đã kiếm được 19 quả phạt đền trong hơn 2 năm rưỡi của Mourinho tại Old Trafford, trong đó 7 quả vào mùa giải 2016/17, 6 lần vào 2017/18 và thêm 6 lần hưởng penalty nữa vào mùa 2018/19 trước khi bị sa thải vào tháng 12/2018.

Trong khi đó, dưới thời Solskjaer, Quỷ đỏ có 22 lần được hưởng phạt đền mùa giải 2019/20, giành thêm 6 quả phạt đền chỉ trong 17 trận Premier League mùa này, và là 11 quả tính trên mọi đấu trường.

Mourinho hẳn nhiên không cần nói gì nhiều, số liệu thống kê đã nói thay ông tất cả, và dĩ nhiên nó ‘bật’ những tuyên bố của Rashford, rằng ông chỉ họ cách kiếm phạt đền!

