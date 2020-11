Không từ bỏ hy vọng sau khi mượn hụt hồi hè, lãnh đạo MU bắt đầu xúc tiến đàm phán lại với Barca để giành lấy sự phục vụ của Ousmane Dembele đầu năm tới.

Ousmane Dembele là phương án dự phòng trong trường hợp MU hụt Sancho hồi hè. Tuy nhiên, những ngày cuối mua sắm, MU và Barca đã không thống nhất được thỏa thuận mượn cầu thủ.

Solskjaer vẫn muốn có sự phục vụ của Ousmane Dembele

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây vừa tiết lộ trên podcast Here We Go rằng, tiền đạo người Pháp vẫn nằm trong tầm ngắm của Ole Gunnar Solskjaer.

MU sẽ tái khởi động lại thương vụ mượn Dembele thời gian ngắn, trong bối cảnh Barca đang gặp khó khăn tài chính và sẵn sàng đẩy đi những người thừa.

Đội bóng xứ Catalan đang cần tiền để tân HLV Koeman xây dựng đội hình. Chiến lược gia người Hà Lan không giấu giếm tham vọng đưa về Memphis Depay từ Lyon.

Hợp đồng giữa Dembele và Barcelona sẽ hết hạn vào hè 2022 nhưng các cuộc thương lượng ký mới lâm vào ngõ cụt, đẩy đội chủ sân Nou Camp vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lãnh đạo Barca yêu cầu chân sút người Pháp giải quyết xong việc gia hạn hợp đồng thì mới đồng ý cho phép anh cập bến Old Trafford theo dạng cho mượn.

Kể từ ngày Ansu Fati chấn thương nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng, Dembele ra sân thường xuyên hơn trong màu áo Barca và ghi được 3 bàn thắng.

Solskjaer xem Dembele là giải pháp ngắn hạn bên hành lang cánh phải. Mùa này, Greenwood liên tục vắng mặt vì những vấn đề cá nhân, trong khi cả Mata lẫn Daniel James chưa đáp ứng được kỳ vọng.

* Đăng Khôi