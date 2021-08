Mùa giải năm nay, Next Media sẽ hợp tác cùng VTVCab để phát sóng trực tiếp các trận đấu của Giải Bóng đá Vô địch quốc gia Đức Bundesliga, khai mạc vào ngày 14/8 tới đây.

Đây là thoả thuận nằm trong kế hoạch hợp tác khai thác bản quyền Giải Bóng đá Vô địch quốc gia Đức đã ký giữa Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Bundesliga.

Theo đó, trong mùa giải này, khán giả cả nước sẽ được theo dõi trực tiếp những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh truyền hình thể thao chuyên biệt của VTVCab như: BĐTV, TTTV, Thể thao Tin tức HD… và OnSports (VTVcab 6). Các đài truyền hình muốn khai thác tin tức về Bundesliga có thể liên hệ với VTVCab để trao đổi thông tin.

Bên cạnh việc tường thuật trực tiếp các trận đấu, thì từng nhịp đập của Bundesliga cũng sẽ được cập nhật liên tục thông qua các bản tin, các chương trình đồng hành với sự đầu tư kỹ lưỡng cho chất lượng sản xuất. Đồng thời, khán giả có thể theo dõi các diễn biến mới nhất của giải đấu thông qua hệ thống các trang mạng xã hội của Next Media bao gồm Next Sports, Next Bundesliga Việt Nam.

Next Media cho biết, đơn vị này toàn quyền sở hữu Bundesliga trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam và có kế hoạch tiếp tục làm việc với các cơ quan báo chí về việc đưa tin, phỏng vấn, đồng thời ký Hợp đồng khai thác video trích dẫn từ chương trình, trận đấu có logo các kênh của VTVCab.

Tại mùa giải 2021-2022, Next Media vẫn là đơn vị sở hữu độc quyền trên toàn bộ hạ tầng phát sóng và quyền truyền thông của giải Bundesliga 2. Các trận đấu hứa hẹn hấp dẫn của Bundesliga 2 sẽ được Next Media phát trực tiếp trên hệ thống mạng xã hội là Next Sports và Next Bundesliga Việt Nam.

Đại diện của Next Media, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thanh Tùng cho biết, mong muốn của Next Media là tiếp tục mang bóng đá đỉnh cao tới gần hơn với người hâm mộ nước nhà, bằng những hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nhân lực trẻ, phát triển khoa học công nghệ trong huấn luyện và quản lý giữa Next Media, Liên đoàn bóng đá Đức và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng đây là bước đột phá trong việc khai thác bản quyền bóng đá quốc tế ở Việt Nam. Điều này tiếp tục được khẳng định khi Next Media hợp tác cùng VTVCab phát sóng các trận đấu, trong năm thứ 2 sở hữu bản quyền”, ông Tùng cho hay.

Bằng việc trở thành đối tác chính thức của giải đấu này tới năm 2025, Next Media, cùng Bundesliga, cũng như liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cam kết sẽ mang tới sự hợp tác bền vững trong tương lai, giúp phần phát triển bóng đá Việt Nam thông qua nhiều hoạt động xã hội, hợp tác chuyên môn và đào tạo trẻ.

Minh Ngọc