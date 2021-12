Trận cầu giữa Leicester vs Tottenham, MU vs Brighton vừa chính thức tạm hoãn do bùng phát dịch Covid-19 ở các đội bóng.

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, ít nhất 19 cầu thủ và nhân viên của MU dương tính Covid-19. Con số còn có thể tăng lên ít ngày tới do tiếp xúc lẫn nhau.

Trận MU vs Brighton phải tạm hoãn

Hôm qua, khoảng gần 20 cầu thủ đội một MU đã đến Carrington thực hiện "test" nhanh rồi tham gia tập luyện.

Tuy nhiên, đến hôm nay, khu huấn luyện trên được lệnh đóng cửa ít ngày để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dòng thông báo trên trang chủ MU: "CLB xác nhận trận đấu giữa MU vs Brighton dự kiến vào ngày thứ Bảy (18/12) bị hoãn và được đá bù vào một thời điểm thích hợp.

Sức khỏe của các cầu thủ và nhân viên đội bóng là ưu tiên hàng đầu. Với số lượng lớn thành viên phải cách ly và điều trị Covid-19, MU không còn lựa chọn nào khác.

BTC Ngoại hạng Anh đưa ra quyết định hoãn cuộc chạm trán dựa trên hướng dẫn của các chuyên gia y tế. CLB cũng sẽ tạm dừng các hoạt động ở trung tâm huấn luyện Carrington để giảm nguy cơ lây lan."

Tờ SunSport cho biết, cuộc khủng hoảng mà dịch Covid-19 gây ra cho các đội bóng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của những nhà tổ chức.

Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, HLV Brendan Rodgers phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc BTC Premier League thiên vị đối với các CLB lớn.

Trận cầu Leicester vs Tottenham dự kiễn diễn ra đêm 16/12 trong bối cảnh cả hai đội đều có nhiều cầu thủ dương tính Covid-19.

Cuộc đấu Leicester vs Tottenham cũng không diễn ra theo dự kiến

Tuy nhiên, phải đến chiều nay (16/12), nhà tổ chức mới thông báo hoãn cuộc đấu trên sân King Power.

Ngoài ra, 3 trận khác ở giải hạng nhất Anh cũng phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, gồm Reading vs Luton, Millwall vs Preston và QPR vs Swansea.

Trước diễn biễn gia tăng chóng mặt các ca dương tính Covid-19 tại nhiều đội bóng, The Sun dự đoán, giải Ngoại hạng Anh có thể phải tạm dừng giai đoạn cao điểm Giáng sinh sắp tới.

* An Nhi