Thuyền trưởng Man City cho biết, ông không có nhiều cầu thủ để đấu với MU ở bán kết Carabao Cup, lúc 2h45 ngày 7/1 tại Old Trafford.

Mối duyên đưa MU đụng Man City ở bán kết League Cup một lần nữa.

Mùa trước MU bị Man City loại ở bán kết League Cup, để sau đó Quỷ đỏ bị loại thêm ở 2 trận bán kết khác - FA Cup và Europa League

Mùa giải trước, Man xanh khiến Quỷ đỏ ôm hạn khi để thua chung cuộc 2-3 (dù thắng tại Etihad lượt về).

Man City cũng đã chứng tỏ sự thống trị ở giải đấu này khi vô địch liên tiếp 3 mùa qua.

Ở cuộc so tài năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sẽ chỉ có 1 trận đấu tại Old Trafford để xác định đội vào chung kết gặp Tottenham của Mourinho.

Solskjaer đang rất nóng lòng muốn “phục thù” Pep Guardiola và Man City. Chính xác hơn, cựu danh thủ mơ giành được 1 chiếc cúp để gia tăng niềm tin, lấy khí thế mở ra giai đoạn mới cho MU.

Tình hình có vẻ thuận lợi cho thầy trò Solskjaer, khi họ có trong tay đội hình gần như đầy đủ nhất trong tay – chỉ vắng Cavani và Phil Jones, trong khi Pep Guardiola không khỏi lo lắng về lực lượng.

Pep Guardiola than khó về Man City nhưng không dễ để cho Solskjaer toại nguyện

HLV người Tây Ban Nha cho hay: “Man City không có nhiều cầu thủ cho trận đấu bán kết Carabao Cup với MU.

Với tình hình lực lượng như hiện nay, chúng tôi chơi một hoặc hai trận thì ổn nhưng nếu điều này kéo dài thì sẽ gặp không ít kho khăn, khi tôi chỉ có thể sử dụng 14-15 cầu thủ”.

Tuy gặp khó về lực lượng, nhưng Pep Guardiola vẫn lên tinh thần cùng học trò: “Giống như tất cả mọi người trên thế giới, chúng tôi phải điều chỉnh cuộc sống và nghề nghiệp của mình một cách nhiều nhất có thể. Chúng tôi không có giải pháp thay thế”.

Việc Man City gặp khó lực lựng là thật nhưng đây cũng là đòn tâm lý Pep muốn đánh lạc hướng MU. Bởi ở trận đấu vừa qua, Man City cho thấy lợi hại thế nào khi đè bẹp Chelsea 3-1 tại Stamford Bridge.

Man City bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát Covid-19 ở trong đội. Kyle Walker, Gabriel Jesus và Eric Garcia cùng với 3 cầu thủ giấu tên khác là những thành viên đang tự cách ly sau khi nhiễm bệnh.

MU đấu Man City lúc 2h45 ngày 7/1 là cơ hội không thể tốt hơn cho Solskjaer và học trò phục thù. Nếu họ không tận dụng được cơ hội này thì thật không có lời nào bào chữa nổi.

L.H