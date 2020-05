- Jadon Sancho nhắc lại yêu cầu với MU, Liverpool chốt mua Timo Werner là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 26/5.

MU chỉ ký được Jadon Sancho với 1 điều kiện

Việc HLV Solskjaer và MU có đưa được cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho từ Dortmund về Old Trafford hay không, tùy thuộc vào suất dự Champions League mùa sau.

Jadon Sancho được cho sẽ chỉ xem xét việc đến MU, nếu đội có vé dự C1

Quỷ đỏ được coi là CLB có khả năng chiến thắng cao nhất trong cuộc đua giành Jadon Sancho, bất chấp kết quả tài chính đáng lo ngai của họ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo tờ Mirror, MU chấp nhận sự thật rằng, ngay cả huy động đủ tiền để đáp ứng khoản phí theo yêu cầu của Dortmund thì họ vẫn lỡ Jadon Sancho, trừ khi có vé dự Cúp C1 năm tới.

Hiện MU đang xếp thứ 5, kém Chelsea xếp trên – vị trí đủ để đá Champions League, 3 điểm. Tình hình có thể xoay theo chiều thuận cho Quỷ đỏ, nếu Man City kháng cáo bất thành án phạt bị UEFA cấm đá C1 trong 2 mùa liên tiếp do vi phạm luật công bằng tài chính.

Khi đó, MU sẽ được đôn lên góp mặt ở giải đấu cao nhất cấp CLB.

Nguồn tin cũng cho hay thêm, khả năng nếu không nhận được khoản thanh toán 50 triệu bảng khi trở lại đá nốt phần còn lại của mùa giải Premier League, thì khả năng MU phải tìm một mối khác có giá rẻ hơn Jadon Sancho.

Liverpool kiểu gì cũng mua Timo Werner

Theo chuyên gia bóng đá Đức, Raphael Honigstein, Liverpool có thể công bố việc ký hợp đồng với tiền đạo RB Leipzig, Timo Werner trong tháng 8 hoặc tháng 9.

Đích thân HLV Jurgen Klopp trò chuyện, thảo luận với Timo Werner để thuyết phục tiền đạo đồng hương về Liverpool

Cầu thủ 24 tuổi đã ghi thêm 30 bàn thắng trên mọi mặt trận ở giải năm nay, được loan báo là mục tiêu lâu dài của đội bóng Jurgen Klopp.

Các thông tin cho hay, đích thân nhà cầm quân người Đức đã có các cuộc trao đổi, thảo luận (qua video) về việc gia nhập sân Anfield với Timo Werner.

Và theo Raphael Honigstein, việc tuyển thủ Đức chuyển đến chơi cho Liverpool dưới thời Klopp là ‘khả năng rất cao’, trong 4 hoặc 5 tháng tới.

Ông nói trên BT Sport: “Tôi nghĩ rằng Liverpool còn hơi do dự trong quyết định do chưa rõ dịch Covid-19 sẽ gây ra ảnh hưởng tài chính cho bóng đá như thế nào, sẽ diễn ra vào tháng tới tại Premier League. Cửa chuyển nhượng sẽ muộn hơn nhiều so với bình thường.

Thay vì hợp đồng có thể được công bố vào tháng 4 hoặc tháng 5 thì lần này là tháng 8 hoặc 9. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, khả năng Timo Werner cập bến Liverpool là rất cao”.

L.H