MU chờ vận may ra quân Ngoại hạng Anh 2020/21, Klopp nêu ra 3 cái tên Liverpool phải dè chừng khi đấu Chelsea là những tin bóng đá mới nhất sáng nay 19/9.

MU ra quân Ngoại hạng Anh 2020/21, chờ duyên Van de Beek

Vào lúc 23h30 đêm nay, 19/9, MU có trận tiếp Crystal Palace tại Old Trafford, mở màn Ngoại hạng Anh muộn 1 tuần hầu hết so với các đối thủ khác do trước đó bận đá Europa League.

Van de Beek cùng đàn anh Matic trao đổi trong lúc tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu

Khó khăn cho MU không phải ở đối thủ mà chính đội hình của Solskjaer khi gặp không ít vấn đề từ thể lực cầu thủ đến chấn thương và sự cố.

Tin vui cho đội là Van de Beek sẵn sàng ra mắt, sau khi tham gia trận giao hữu duy nhất trước mùa mà MU để thua Aston Villa 0-1.

Tuy nhiên, cả Phil Jones và Axel Tuanzebe buộc ngồi ngoài vì chấn thương. Luke Shaw và Paul Pogba đều có sẵn nhưng Solskjaer bóng gió cả 2 không sẵn sàng chơi đủ 90 phút.

Ngoài vấn đề thể lực của phần còn lại, hay Dean Henderson và De Gea ‘tranh’ nhau chiếc áo thủ môn thì Solskjaer còn bận tâm đến đội trưởng Harry Maguire và Mason Greenwood đều gây những scandal đáng trách.

Nhà cầm quân này không loại trừ Maguire bị ảnh hưởng tâm lý từ việc phải hầu tòa ở Hi Lạp do đánh người, hay chuyện Mason Greenwood bị đuổi khỏi tuyển Anh.

Dù khó khăn nhưng MU vẫn hi vọng ra quân thắng lợi, với Bruno Fernandes, người được chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của MU, dù mới chỉ đến hồi tháng 1, và tân binh Van de Beek…

Klopp dè chừng 3 cái tên trước đại chiến của Liverpool với Chelsea

Christian Pulisic, Mason Mount và Kai Havertz là 3 cái tên được Klopp đưa vào tầm ngắm, Liverpool cần dè chừng trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge đấu Chelsea.

Klopp đánh giá cao Kai Havertz dù có màn ra mắt mờ nhạt ở Chelsea 3-1 Brighton

Klopp thừa nhận, với việc Chelsea bổ sung mạnh mẽ đội hình thì đội bóng của Lampard sẽ rất lợi hại mùa này.

“Chelsea có rất nhiều mối đe dọa, họ đã mang về những bản hợp đồng tốt tạo nên đội hình lợi hại. Mùa trước, chúng tôi đã phải chịu đựng không ít khi đấu với họ.

Christian Pulisic trận vừa rồi vắng mặt nhưng anh ấy có thể phù hợp cho trận đấu. Mason Mount và tôi biết Kai Havertz từ lúc còn ở Bundesliga. Cậu ấy sẽ cho thấy vai trò của mình ở (Chelsea) mùa giải này.

Đội hình Chelsea khá đều, từ hàng thủ, tuyến giữa và hàng công. Không có mối đe dọa lớn nhất, chính Chelsea mới là mối đe dọa”.

L.H