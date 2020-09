MU bị chê thậm tệ dù thắng Luton ở Cúp Liên đoàn Anh, Thiago tiết lộ vì sao không chạm tay vào logo sân Anfield là những tin bóng đá mới nhất tối nay, 23/9.

MU bị chê thậm tệ dù thắng Luton ở Cúp Liên đoàn Anh

Sau khi thua mất mặt Crystal Palace 1-3 ở ra quân Ngoại hạng Anh, MU gỡ gạc lại bằng trận thắng 3-0 trước Luton ở League Cup. Dù vậy, đội bóng của Solskjaer vẫn bị chê không ít.

Solskjaer bị chuyên gia Talksport chê kém

Chuyên gia Tony Cascarino của Talksport ngán ngẩm MU đến nỗi còn đưa ra cái tên bất ngờ, HLV Leeds United – Marcelo Bielsa thay Solskaer!

“Tôi nghĩ Solskjaer đã sai rất nhiều. Vì lẽ ra anh ấy phải thực hiện nhiều sự điều chỉnh sớm hơn. Tôi đã xem Leeds chơi trước khi xem MU và thấy Quỷ đỏ cần điều gì đó đặc biệt.

Không phải cầu thủ, có lẽ họ cần Marcelo Bielsa! Tôi thấy MU làm hoàn toàn ngược lại với những gì Leeds United làm – họ không chấp nhận rủi ro.

Khi Solskjaer làm đúng, và anh ấy đã làm đúng trong một vài trận đấu hay, MU tấn công và tấn công, các vị trí đều tạo mối nguy hiểm.

Nhưng trước Luton, họ đã chơi cẩu thả và không có gì cho thấy đó là MU cả”.

Lý do Thiago không chạm tay vào biểu tượng ở sân Anfiled

Bản hợp đồng mới của Liverpool, Thiago Alcantara tiết lộ vì sao anh không chạm tay vào biểu tượng “This is Anfield” trong ngày ra mắt trên SVĐ mới.

Thiago không sờ vào biểu tượng sân Anfield trong ngày ra mắt Liverpool

“Như tôi đã nghe một lần từ Fernando Torres, đây vẫn là nơi chúng tôi đi qua trong vài năm, 4 năm nữa.

Và để chạm vào biểu tượng này, chúng tôi phải xứng đáng với nó, giành được tất cả những danh hiệu có thể. Đó là lý do tôi không chạm vào "This is Anfield". Tôi tôn trọng truyền thống này”.

Logo của Liverpool trước đường hầm vốn hay được cầu thủ chạm vào như để tiếp thêm tinh thần mỗi khi ra sân. Dù vậy, Klopp đã đưa ra quy định cả đội không được điều đó sau khi ông lên ngồi ‘ghế nóng’ vào 2015, mà chỉ thể hiện mỗi khi họ gặt thành công.

Klopp rút ra từ chính bản thân mình sau một thất bại đậm của Liverpool.

“Tôi đã nói với các cầu thủ Liverpool, đừng chạm vào biểu tượng ấy cho đến khi giành được điều gì đó. Đó là biểu lộ của sự tôn trọng”.

