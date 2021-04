Không giữ được trọn vẹn 3 điểm, nhưng Hà Nội I vẫn qua mặt Hà Nam dẫn đầu bảng A, giành vé vào bán kết cùng TPHCM I và Than KSVN.

Hà Nội I và Hà Nam vốn đã sớm giành vé vào bán kết, nhưng cuộc đọ sức trực tiếp giữa 2 đội bóng này quyết định đến ngôi đầu bảng A. Vì vậy, không ngạc nhiên khi 2 đội đều đá thận trọng, không đẩy tốc độ trận đấu lên cao ở 45 phút đầu trận.

Hà Nội I vượt lên dẫn trước trong hiệp 1

Với thế trận như vậy, ít người mường tượng thế cân bằng lại được phá vỡ từ hiệp đấu này. Phút 38, Trần Thị Phương dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc của trận đấu. Pha bóng này, các học trò HLV HLV Nguyễn Anh Tuấn tận dụng rất tốt một khoảnh khắc hiếm hoi đối thủ mất tập trung.

Hiệp 2, Phong Phú Hà Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội bóng vùng chiêm trũng được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỉ số 1-1-1 của Hồng Cúc ở phút 61.

Nhưng đội bóng Thủ đô không giữ được trọn vẹn 3 điểm

Sau bàn thắng này, hai đội đá giằng co và rốt cục phải chia điểm. Không giữ được chiến thắng nhưng Hà Nội I vẫn giữ ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, bảng B cũng sớm xác định TPHCM I và Than KSVN vào bán kết, nhưng 2 cặp bán kết chỉ được xác định sau cuộc đối đầu trực tiếp TPHCM I vs Than KSVN vào chiều nay (29/4).

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T được an ủi bằng trận thắng với cách biệt 2 bàn trước TPHCM II.

H.Khúc