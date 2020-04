- Dù giá bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 cao hơn nhiều lần so với 2 năm trước, nhưng nhiều đơn vị truyền hình Việt Nam vẫn đang dành sự quan tâm đặc biệt.

Dù AFF Cup cuối năm mới diễn ra, nhưng với các đơn vị truyền hình Việt Nam, giải bóng đá số 1 khu vực đã sớm được "làm nóng" bởi cuộc chiến mua bản quyền truyền hình.

Một lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiết lộ, đơn vị đã trực tiếp đàm phán với đối tác từ đầu năm, nhưng hiện tại chưa 'chốt' được vì mức giá cao hơn nhiều so với năm 2018.

Được biết, số tiền mà Lagardere Sports Asia (LSA) - đơn vị nắm bản quyền truyền hình giải vô địch Đông Nam Á 2020, đưa ra còn cao hơn cả 5 triệu USD, tức là gấp 4-5 lần so với kỳ AFF Cup cách đây 2 năm.

Người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm tới AFF Cup

Lãnh đạo VTV cũng cho biết thêm, không chỉ có VTV, mà một số đơn vị truyền hình khác của Việt Nam cũng quyết tâm theo đuổi để mua bản quyền truyền hình giải bóng đá khu vực.

Đại diện Next Media - đơn vị sở hữu nhiều giải đấu quan trọng những năm gần đây, cho biết, thành công của bóng đá Việt Nam trong hai năm vừa qua là một trong những nguyên nhân đẩy giá bản quyền truyền hình AFF Cup lên cao, đặc biệt là trên nền tảng kỹ thuật số.

Tuy nhiên, đơn vị này thừa nhận, việc sở hữu bản quyền trọn vẹn của AFF Cup 2020 sẽ không đơn giản, do giải đấu không chỉ diễn ra ở một, hai nước đăng cai. Việc ban tổ chức đảm bảo 10 đội tuyển tham dự đều được thi đấu ít nhất hai trận trên sân nhà cũng khiến việc đàm phán các gói bản quyền phức tạp hơn.

Dù gặp khó vì đối tác "hét" giá cao, nhưng đại diện của Next Media nhận định bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 khó có khả năng bị ế vì sự quan tâm lớn của người hâm mộ Việt Nam. Tuyển Việt Nam hiện cũng đang là đương kim vô địch.

Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup

Theo tìm hiểu, VTV và Next Media hiện đang là hai đơn vị có khả năng cao nhất mua bản quyền truyền hình AFF Cup 2020. Đây cũng là 2 đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2018 từ đối tác Lagardere Sports and Entertainment . VTV sở hữu bản quyền trên các nền tảng miễn phí, Next Media sở hữu bản quyền trên hệ thống truyền hình trả tiền (Pay TV).

Một số ý kiến cho rằng VTV đang không còn mặn mà với giải đấu năm nay, nhưng có thể người trong cuộc đang âm thầm tiến hành từng bước, đàm phán với đối tác để có mức giá hợp lý nhất. Trước đó, VTV cũng đã có bản quyền truyền hình 2 giải đấu lớn là Olympic và Euro. Cả hai sự kiện này đều diễn ra trong năm 2021.

Một đơn vị truyền hình khác không đứng ngoài cuộc nhưng tỏ ra khá thận trọng và kín tiếng là VTC. Theo quan điểm của BLV Quang Huy, thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua khiến đối tác không thể bỏ qua "miếng bánh" ngon với dân số hơn 90 triệu người.

Tuy nhiên, sau nhiều bài học trong quá khứ, BLV Quang Huy kêu gọi các đài Việt Nam đoàn kết để hạn chế việc bị thổi giá bản quyền.

Video tuyển Việt Nam 0-0 Thái Lan:

browser not support iframe.

Song Ngư