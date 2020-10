Tường thuật trực tiếp 3 trận đấu ở nhóm B Quảng Nam vs Nam Định, Hải Phòng vs Thanh Hóa, Đà Nẵng vs SLNA giai đoạn 2 LS V-League 1 2020, bắt đầu từ lúc 17h00 ngày 20/10.