HLV Park Hang Seo chính thức rút gọn danh sách tuyển Việt Nam còn 29 cầu thủ mang sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước ngày đi UAE dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo chính thức rút gọn danh sách tuyển Việt Nam. Theo đó, 10 cầu thủ được HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi danh sách là Anh Đức, Văn Kiên, Văn Vũ, Văn Long, Thanh Thịnh, Minh Tùng, Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Triền, Văn Phong.

HLV Park Hang Seo mang 29 cầu thủ sang UAE, trong đó bổ sung Hai Long từ U22 Việt Nam. Cầu thủ còn lại là thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka (Nhật Bản) và chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển trong thời gian FIFA days.

Theo đề nghị từ VFF, CLB Cezero Osaka đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện để Đặng Văn Lâm có thể gia nhập đội tuyển sớm hơn. Theo đó, thủ thành này sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE vào ngày 27/5, trùng với thời gian tuyển Việt Nam đặt chân tới UAE.

HLV Park Hang Seo loại 10 cầu thủ trước ngày lên đường

Như vậy, danh sách tuyển Việt Nam đi UAE gồm những cái tên quen thuộc. Ngoài việc tiền đạo kỳ cựu Anh Đức bị loại, những cầu thủ còn lại đa số là tân binh hoặc không có khả năng tranh chấp vị trí ở đội tuyển.

Theo quy định của AFC, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu với thời hạn cuối là 90 phút trước mỗi trận đấu. Như vậy, toàn bộ 29 cầu thủ tuyển Việt Nam có mặt tại UAE đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật về sử dụng nhân sự của BHL cho từng trận đấu.

Chiều 26/5, tuyển Việt Nam lên đường sang UAE bằng chuyên cơ. Chuyến bay cất cánh lúc 16h10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19h40 giờ địa phương (22h40 giờ Việt Nam).

Văn Hậu (bên trái) đi UAE, còn Anh Đức ở nhà

Do tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do VFF bố trí. Đến ngày 3/6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Trước ngày lên đường, toàn đội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2. Khi đặt chân tới sân bay Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ thêm một lần nữa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Ngày 31/5, tuyển Việt Nam có màn tổng duyệt với Jordan, trước khi bước vào 3 trận gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và chủ nhà UAE (15/6).

Sau 5 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có 11 điểm, dẫn đầu bảng G. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành 4-6 điểm trong 3 trận đấu còn lại.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đi UAE:



Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Văn Toản, Văn Lâm.

Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (HLHT).

Tiền đạo (5) : Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Video lượt đi vòng loại World Cup Việt Nam 1-0 UAE:

Huy Phong