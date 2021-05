HLV Park Hang Seo điều chỉnh dannh sách U22 Việt Nam trước ngày tập trung chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games.

So với bản danh sách U22 Việt Nam được công bố trước đó, HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung tiền vệ Tẩy Văn Toàn (CLB Sài Gòn) và tiền vệ Nguyễn Trọng Long (CLB TPHCM). Lý do khiến thầy Park gọi thêm 2 cầu thủ là vì tiền đạo Võ Nguyên Hoàng không thể lên đội tuyển do đang điều trị chấn thương.

Ngoài ra, đợt tập trung này quân số của U22 Việt Nam cũng không đủ lực lượng, do 4 cầu thủ CLB CAND gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình, Hà Văn Phương do đang thực hiện cách ly theo quy định về việc phòng chống dịch Covid-19.

U22 Việt Nam có một vài điều chỉnh về nhân sự

Trước đó, 4 cầu thủ này cùng với các thành viên CLB CAND có đi cùng chuyến bay với hai trường hợp được xác định là F1 theo thông báo khẩn của UBND thành phố Pleiku. Cũng chính vì lý do này, trận đấu giữa CLB CAND và Huế tại vòng 7 giải Hạng nhất quốc gia 2021 ngày 5/5 đã phải tạm hoãn.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam hội quân vào ngày 10/5 tại Hà Nội. Do trùng đợt tập trung với ĐTQG, nên các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện tại trung tâm Viettel.

Dự kiến, đội sẽ có một trận giao hữu với tuyển Việt Nam để HLV Park Hang Seo và BHL kiểm trang phong độ, thử nghiệm lối chơi.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Danh sách U22 Việt Nam:

Thủ môn: Y Êli Niê, Trần Liêm Điều, Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng.

Hậu vệ: Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, Đặng Văn Tới, Huỳnh Minh Đoàn, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Xuân Kiên, Đoàn Anh Việt, Cao Trần Hoàng Hùng.

Tiền vệ: Lê Minh Bình, Hà Văn Phương, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Trần Văn Công, Hoàng Xuân Tân, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đình Sơn, Lý Trung Hiếu, Phạm Văn Luân, Liễu Quang Vinh, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hai Long, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Trọng Long

Tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, Mai Xuân Quyết, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Việt.

Khoảnh khắc U22 Việt Nam nhận HCV SEA Games lịch sử:

browser not support iframe.

Huy Phong