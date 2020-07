HAGL vừa có 4 trận đấu bất bại liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đây là sự thay đổi hay chỉ là nhất thời đối với HAGL?

HAGL bất ngờ thăng hoa

Công bằng mà nói, mùa giải 2020 đội bóng nhà bầu Đức có sự khởi đầu tốt hơn hẳn so với các mùa giải trước khi khởi đầu bằng một chiến thắng trước Than Quảng Ninh và trận hoà trong thế trên chân so với Viettel.

Gây thất vọng bằng những thất bại không thể bào chữa trước Nam Định, Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia hay vòng 3 V-League những tưởng ngày tháng ảm đạm tại Hàm Rồng tiếp tục quay trở lại với đội bóng phố Núi.

Những vòng đấu gần đây HAGL đang bay rất cao

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi một cách chóng vánh khi thành tích của HAGL bất ngờ ổn định một cách khá kinh ngạc trong phần lớn các trận đấu kế tiếp để sau vòng 8 vươn lên áp sát top đầu.

Ngoại trừ trận thua trước Đà Nẵng ở vòng 6, phần còn lại đội bóng nhà bầu Đức bất bại từ sân nhà đến sân khách với 2 thắng, 2 hoà. Đáng nói, đây hầu hết đều gặp những đối thủ không dễ chơi, đang khát điểm.

Càng bất ngờ hơn, bởi trong 2 trận đấu liên tiếp gần đây hàng thủ của HAGL không lọt lưới, nhờ vậy nâng tổng số trận đấu giữ sạch lưới lên con số 4 kể từ đầu giải – một điều mà đội bóng phố Núi hiếm khi làm được trong 5 mùa bóng trước.

Nhìn sự lột xác về thành tích, cùng lúc Xuân Trường trở lại người hâm mộ HAGL bỗng dưng lại có cơ sở để mơ về một mùa giải thành công nhất từ năm 2015 đến nay.

Thành tích nhất thời?

Thành tích của HAGL lúc này quả thực đang khiến nhiều đối thủ ở V-League phải dè chừng. Thế nhưng, nhìn tổng quan lại các trận đấu của đội bóng phố Núi vừa qua, cảm giác sợ hãi vơi đi khá nhiều.

HAGL đã chơi thực dụng hơn so với thời điểm đôn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lên V-League, nhưng không vì thế mà đội bóng phố Núi trở lên đáng sợ như nhiều người nghĩ.

nhưng về lâu dài, chưa ai dám chắc Văn Toàn cùng các đồng đội có thể bay như đã thấy

Cứ nhìn cách mà đoàn quân của ông Lee Tea Hoon giành 3 điểm trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đủ thấy. Ngoại trừ bàn thua sớm, đội khách mới là những người chơi hay hơn và liên tục ép HAGL vào thế chống đỡ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Ngay cả chiến thắng trước đội chót bảng Nam Định cũng như thế, bởi HAGL cũng chơi không vượt trội hơn về thế trận, cơ hội trước khi vất vả bảo vệ được thành quả với pha lập công duy nhất của Chevaughn Walsh nhờ cú sút bồi.

Nhìn những chiến thắng, hay có kết quả hoà của HAGL trong các vòng đấu vừa qua để leo lên áp sát nhóm đầu rõ ràng luôn trong tình trạng khá hồi hộp thay vì chứng tỏ được đẳng cấp với hàng loạt tuyển thủ trong đội hình.

Chính bởi lẽ đó, chặng đường kế tiếp không ai dám chắc đội bóng nhà bầu Đức có thể đảm bảo được thành tích, chiến thắng khi mà năng lực thực tế vẫn chưa chứng tỏ sự vượt trội so với các đối thủ.

Vậy nên, vào lúc này chỉ động viên HAGL với kết quả đạt được, còn vỗ tay khen hay cứ phải đợi đến cuối mùa mới biết được.

Xem highlights HAGL 1-0 Hà Tĩnh (nguồn: VTV)

Xuân Mơ