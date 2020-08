Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ)

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Xuân (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh (HAGL), Âu Dương Quân (HAGL), Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang (SLNA), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Lê Thành Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng (Huế), Nguyễn Văn Trọng (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An)

Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (DNH Nam Định), Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Ha Tĩnh), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đăng Văn Lắm (SLNA), Trần Ngọc Ánh (SLNA), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (B.Bình Dương), Uông Ngọc Tiến (Phố Hiến), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân (Cần Thơ), Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hòa)

Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (DNH Nam Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương), Trần Danh Trung (Viettel), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (HAGL), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (CAND).