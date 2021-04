Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2021 khép lại với ngôi vô địch đầy xứng đáng dành cho U19 Than KSVN.

Dù đã xác định nhà vô địch sớm trước một vòng đấu nhưng ở ngày hạ màn mùa giải, U19 TPHCM và U19 Phong Phú Hà Nam vẫn chơi đầy cống hiến trong trận tranh HCĐ. U19 Phong Phú Hà Nam cần phải thắng với cách biệt 2 bàn nếu muốn có được tấm HCĐ từ tay U19 TPHCM.

U19 Than KSVN vô địch trước 1 vòng đấu

Đây là lý do khiến HLV Nguyễn Phúc Du yêu cầu các học trò lập tức đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phải đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, từ một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của U19 TPHCM, Đào Thị Hồng Châm mới có bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho U19 Phong Phú Hà Nam.

Sang hiệp 2, dù chơi rất cố gắng nhưng U19 Phong Phú Hà Nam không sao ghi được bàn thắng. Chung cuộc, U19 TPHCM giành vị trí thứ 3, xếp thứ nhì là U19 Hà Nội Watabe và đội bóng lên ngôi vô địch là U19 Than KSVN.

Kết quả chung cuộc:

Đội Vô địch: U19 nữ Than KSVN

Đội thứ Nhì: U19 nữ Hà Nội Watabe

Đội thứ Ba: U19 nữ TP Hồ Chí Minh

Đội đạt giải phong cách: U19 nữ Hà Nội Watabe

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Vũ Thị Hoa (41, Hà Nội Watabe, 10 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Nhật Lan (11, Than KSVN)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Bích Ngọc (26, Than KSVN)

Một số hình ảnh trong lễ trao giải:

Trần Nhật Lan (11, Than KSVN) xuất sắc nhất giải

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất



Đội đạt giải Ba: U19 nữ TPHCM

U19 nữ Hà Nội Watabe đạt giải phong cách và giải Nhì chung cuộc

Các cô gái đất mỏ đã lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu

Chức vô địch xứng đáng của U19 Than KSVN

S.N