Cách CLB TPHCM lẫn Sài Gòn FC 'thay máu' đội hình một cách ồ ạt sau khi V-League 2020 kết thúc khiến nhiều người hoang mang nghĩ cảnh họ... đốt tiền.

Bóng đá Sài thành đồng loạt “thay máu”...

Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2020 với vị trí thứ 3 khá tự hào và đầy bất ngờ, CLB Sài Gòn bất ngờ ra thông báo chia tay tới 16 cầu thủ vừa góp mặt trong thành công của đội nhà thời gian qua.

Thông tin này khiến những người hâm mộ V-League lẫn đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành thực sự bất ngờ. Bởi trong số những người phải nói lời chia tay theo cách này hay cách khác phần đông là những công thần của CLB Sài Gòn như Quốc Phương, Xuân Toàn, Perdo, Geovane...

CLB Sài Gòn...

Thậm chí bộ đôi tưởng chừng như không thể thay thế khi đóng góp tới 2/3 số bàn thắng cho CLB Sài Gòn mùa rồi là Geovane, Pedro tới trung vệ xuất sắc nhất nhì V-League người Hàn Quốc Anh Byung Keon cũng “say goobye” càng làm mọi thứ thêm “sốc”.

Không chịu... kém cạnh so với người hàng xóm, nhưng có phần hợp lý hơn khi CLB TPHCM cũng ngay lập tức nói lời chia tay với hàng loạt cầu thủ ngay sau mùa giải kết thúc với việc Công Phượng trở về HAGL, Phi Sơn, Hữu Tuấn...

Chưa hết, đội bóng thành phố cũng chính thức kết thúc bản hợp đồng sóng gió với HLV Chung Hae Seong cùng các trợ lý người Hàn Quốc và bắt đầu tìm kiếm người thay thế dẫn dắt đội nhà trong mùa giải tới.

... là thật hay lại đùa?

Thay máu một cách “sát ván” tới từ CLB TPHCM hay CLB Sài Gòn quả thực đang khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời buộc phải đặt câu hỏi liệu rằng những sự thay đổi này là tham vọng thực sự của các đại diện tới từ thành phố đông dân nhất cả nước, hay... mang ý đồ khác?

Câu trả lời thì dường như rơi vào ý đầu tiên là tham vọng, khi lãnh đạo các CLB TPHCM, Sài Gòn khẳng định sẽ làm lại hoặc nâng chất cho đội nhà hướng đến V-League mùa tới hay AFC Cup.

lẫn CLB TPHCM đồng loạt thay máu khiến NHM khó hiểu

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng có quyền hoài nghi những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng cầu thủ cho tới HLV ở CLB TPHCM hay Sài Gòn không thật sự đáng tin khi nhìn vào những gì từng diễn ra ở mùa giải vừa qua.

Với CLB TPHCM, thực tế mùa rồi đội bóng cũ của Công Phượng đã “đốt tiền” nhiều như thế nào chắc không ai cần phải nhắc lại. Và đương nhiên kết quả thất vọng ra sao có lẽ cũng chẳng cần nói đến.

Còn CLB Sài Gòn thì đó là sự ngạc nhiên, nhưng bên cạnh đó cũng có dấu hỏi lớn liệu rằng đội bóng của chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành đủ sức hút để tìm được người giỏi nhằm bơi ra biển lớn – AFC Cup như bản thân cựu trợ lý tuyển Việt Nam chia sẻ hay không?

Phải hỏi bởi với gần 20 cầu thủ mới sắp gia nhập đội bóng, cùng lúc V-League 2021 chẳng có quá nhiều thời gian để chuẩn bị (chừng 2 tháng trước khi khởi tranh) ông Vũ Tiến Thành có đủ giỏi để tạo thành một khối như slogan đội nhà We are one (Chúng ta là một) hay không?

Rất khó, bởi những thành công mà CLB Sài Gòn có được trên thực tế được bắt đầu nhiều năm trước kể từ lúc các cựu HLV Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thành Công và ông Thành là người thừa hưởng nhiều hơn thay vì thực làm.

Thành công của những cuộc thay máu này còn phải chờ thời gian trả lời. Nhưng lúc này người ta phải hoài nghi có vẻ như cả CLB TPHCM lẫn người hàng xóm Sài Gòn đang muốn... đốt tiền, chứ làm gì có chuyện... bạt mạng đến thế!

browser not support iframe.

Xuân Mơ