Tuyển Việt Nam miệt mài "luyện công" bất chấp cơn mưa nặng hạt kèm theo gió và sấm chớp.

Ở buổi tập thứ 4 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ông trời đã thử thách sự quyết tâm của tuyển Việt Nam. Sau phần khởi động, trời đổ mưa rất to, tuy nhiên thầy tròHLV Park Hang Seovẫn luyện tập như kế hoạch.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo tuyển Việt Nam tập luyện dưới mưa

Ông thầy người Hàn Quốc cùng ban huấn luyện trực tiếp ở dưới sân thị phạm buổi tập. Việc tập dưới mưa lớn là một thử thách không nhỏ với Công Phượng và các đồng đội, nhưng tất cả đã vượt qua, hoàn thành giáo án.

Ở buổi tập chiều 11/5, 3 cầu thủ Văn Hậu, Văn Xuân và Trọng Hoàng vẫn phải tập riêng với bác sĩ. Dù vậy, thông tin từ BHL tuyển Việt Nam, cả ba đều có sự phục hồi rất nhanh, nhiều khả năng có thể tập luyện bình thường cùng đội trong ít ngày tới.

U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên

Chiều 11/5, tuyển U22 Việt Nam bước ra sân tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do tập cùng giờ với tuyển Việt Nam, nên đội U22 được BHL người Hàn Quốc chỉ đạo.

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo vừa triệu tập bổ sung tiền vệ Tẩy Văn Toàn (CLB Sài Gòn) và tiền vệ Nguyễn Trọng Long (CLB TPHCM). Lý do khiến thầy Park gọi thêm 2 cầu thủ là vì tiền đạo Võ Nguyên Hoàng không thể lên đội tuyển do đang điều trị chấn thương.

Ngoài ra, quân số của U22 Việt Nam cũng không đủ lực lượng, do 4 cầu thủ CLB CAND gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình, Hà Văn Phương do đang thực hiện cách ly theo quy định về việc phòng chống dịch Covid-19.

Một số hình ảnh buổi tập chiều 11/5 của tuyển Việt Nam:

Tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện khi thời gian chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 không còn nhiều

HLV Park Hang Seo hỏi thăm sức khoẻ của Đình Trọng

Sau phần khởi động, trời bắt đầu đổ mưa to

Dù vậy HLV Park Hang Seo vẫn không cho đội nghỉ

Tuyển Việt Nam luyện công dưới mưa

Trời mỗi lúc một nặng hạt

HLV Park Hang Seo liên tục phải lau kính để có thể quan sát các cầu thủ

Ông thầy người Hàn Quốc chỉ đạo tuyển Việt Nam tập dưới cơn mưa lớn

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 4-6 điểm ở 3 trận còn lại của bảng G, nên phải có sự chuẩn bị tốt nhất

Tuyển Việt Nam không bỏ cuộc, tập hết giáo án mới nghỉ

S.N