HLV Park Hang Seo cho U23 Việt Nam luyện kỹ các bài tấn công, quyết tâm đả bại U23 Myanmar trong trận then chốt ngày 2/11 tới.

Hàng công của U23 Việt Nam thực sự có vấn đề ở trận ra quân gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc), khi các phương án triển khai tấn công gặp nhiều bế tắc. Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam được ghi do công của một hậu vệ.

Muốn chắc suất đi tiếp vào VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam phải thắng Myanmar. Trước đối thủ "vừa miếng", gần như chắc chắn đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục chọn lối chơi tấn công.

HLV Park Hang Seo chỉ ra nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm ở U23 Việt Nam

Chuẩn bị cho trận quyết đấu với Myanmar, thời lượng các bài tập của U23 Việt Nam đã được nâng lên gấp đôi so với các buổi tập thông thường. Một phần do BHL chú trọng hơn về các bài rèn kỹ chiến thuật, một phần do HLV Park Hang Seo cũng tỉ mỉ hơn trong việc uốn nắn các học trò.

Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn bảo toàn đội thực hiện nhuần nhuyễn ý tưởng của mình, đặc biệt là đối với các giải pháp triển khai tấn công và gỡ nút thắt trận đấu qua những tình huống cố định.

Ở trận ra quân gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc), dù đã đạt mục tiêu giành 3 điểm, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Các cầu thủ nỗ lực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất

Ông Park vừa nghiêm khắc phê bình những điểm hạn chế mà các cầu thủ đã bộc lộ qua trận đấu này, vừa động viên nhắc nhở từng vị trí phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và phải tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Myanmar đá trận ra quân tại bảng I với U23 Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 30/10. Đây là cơ hội để BHL U23 Việt Nam quan sát lối chơi của đối thủ nhằm có kế sách phù hợp.

U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước U23 Myanmar

Tuy nhiên, như HLV Park Hang Seo đã chia sẻ, điều này không phải là yếu tố quyết định đến chuyện thắng thua. Quan trọng nhất là các cầu thủ U23 Việt Nam phải rút ra bài học sau trận ra quân, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất.

