Đánh bại Than KSVN 2-0 ở trận bán kết 1, Hà Nội I trở thành đội bóng đầu tiên điền tên vào chung kết bóng đá nữ Cup quốc gia 2021.

Quá hiểu điểm mạnh- yếu của nhau nên Hà Nội I và Than KSVN chẳng giấu giếm ý đồ chơi trong trận bán kết 1. Chủ nhà nhỉnh hơn đội bóng vùng mỏ đôi chút nên các học trò HLV Đoàn Minh Hải chủ động đá lùi sâu, đá thận trọng rình rập cơ hội.

Hà Nội I vấp phải sức kháng cự cực lớn từ Than KSVN

Trước hàng thủ giàu sức trẻ và chơi quyết liệt như vậy, Hà Nội I rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung gỗ đối thủ. Các pha phối hợp nhỏ của Hà Nội I không sao xuyên thủng được sự vững chãi, kỷ luật của Than KSVN. Vì vậy, dù nắm được nhiều bóng nhưng Hà Nội I chấp nhận bất lực trong việc tìm bàn thắng khai thông trong 45 phút đầu trận.

Hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục gia tăng sức ép, còn Than KSVN đá phản công với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Vạn. Thế trận giằng co cho đến khi đội bóng vùng mỏ gặp vận rủi, mất thủ thành Khổng Thị Hằng do chấn thương.

Ít phút sau khi Than KSVN mất thủ thành số 1, thế bế tắc được khai thông: phút 65, bóng bật ra sau tình huống cản phá của hậu vệ Than KSVN, Bùi Thị Trang bắt vô-lê bóng sống đẳng cấp mở tỉ số trận đấu.

Niềm vui của Hà Nội I sau khi giành quyền vào vào chung kết

Hai phút sau, Phạm Hải Yến có pha dứt điểm một chạm rất đẹp mặt nâng tỉ số lên 2-0 sau đường chuyền tinh tế của đồng đội. Hai bàn thua ít nhiều xuất phát từ sự non nớt của thủ môn vào thay người Ngọc Anh.

Nửa cuối trận đấu, Than KSVN gồng lên tấn công nhưng nỗ lực của họ không thành công, dù chỉ là 1 bàn thắng danh dự. Đánh bại Than KSVN 2-0, Hà Nội I đigiành tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021.

H.Khúc