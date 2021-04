Tân binh giải hạng Nhì- Hoà Bình FC dự tính phát hành 3500 vé/ trận trong 6 trận trên sân nhà tại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia- Cup Asanzo 2021.

Lần đầu xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam, Hoà Bình FC của thầy trò Lê Quốc Vượng đang tạo nên cơn sốt đối với CĐV thành phố thuỷ điện. Dù mới đá ở hạng Nhì nhưng CĐV vùng đất Tây Bắc đang mong ngóng từng ngày được chứng kiến màn ra mắt của đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử tỉnh miền núi phía Bắc này.

Cũng vì cơn sốt của CĐV Hoà Bình, tân binh giải hạng Nhì đang lên kế hoạch phát hành vé, thay vì mở cửa tự do như nhiều đội bóng cùng hạng. Giám đốc điều hành Hoà Bình FC Nguyễn Minh Tú hé lộ, nếu điều kiện thích hợp, Hoà Bình FC sẽ phát hành 3500 vé/ trận trong 6 trận đá tại sân nhà của đội bóng được ví là niềm tự hào Tây Bắc. Giá vé xem thầy trò Lê Quốc Vượng có 3 mệnh giá: 80, 60 và 40 ngàn đồng/ vé.

Đội bóng của HLV Lê Quốc Vượng đeo đuổi tiêu chí chuyên nghiệp từ những bước đầu tiên

"Hoà Bình FC được tổ chức chuyên nghiệp, quy củ nhất. Vì vậy, dù chưa vào giải nhưng đội bóng vẫn nhận được quan tâm đặc biệt của CĐV nhà. Sân Hoà Bình có sức chứa gần 4000 khán giả, nhưng nếu mở cửa tự do thì có thể khó kiểm soát an ninh, an toàn. Vì vậy, chúng tôi muốn phát hành vé để CĐV có điều kiện ủng hộ đội bóng, phần nữa thể hiện sự chuyên nghiệp, quy củ như mục tiêu mà CLB đeo đuổi", Giám đốc điều hành Hoà Bình FC Nguyễn Minh Tú nói.

Theo lịch đấu, ngày 4/5, thầy trò Lê Quốc Vượng đá trận mở màn với Hải Nam Vĩnh Phúc trên sân nhà. Nếu suôn sẻ để được mở cửa đón khán giả, tân binh hạng Nhì này phát hành 3500 vé và mỗi CĐV vùng Tây Bắc đến sân còn có cơ hội nhận thưởng lớn từ nhà tài trợ đội bóng.

Giải hạng Nhì có mạnh thường quân lớn tài trợ

Trong chiều 28/4, VFF đã công bố nhà tài trợ chính của giải hạng Nhì quốc gia 2021 khi "người quen" Asanzo trở lại với vị trí mạnh thường quân. Lượt đi vòng loại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia – Cúp Asanzo 2021 khởi tranh từ ngày 4/5 đến 3/6 và lượt về diễn ra từ ngày 5/7 đến 4/8 với 14 đội tranh tài, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hòa Bình và PVF; bảng B gồm có: Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết (dự kiến ngày 12/8/2021).

H.Khúc