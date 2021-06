Lượt người xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Indonesia trên 2 kênh truyền thông Next Sports (Next Media) là YouTube đạt 1.537.733 lượt, Facebook đạt 475,7 nghìn lượt. Tổng cả 2 nền tảng của Next Sports đã có hơn 2 triệu lượt xem cùng thời điểm.

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở Vòng loại World Cup 2022 giúp Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm và hơn Thái Lan, Malaysia 5 điểm.

Sau trận đấu, truyền thông Indonesia đều khẳng định đội nhà thua “tâm phục khẩu phục” trước đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu này, thầy trò Shin chỉ có thể cầm chân đội tuyển Việt Nam 45 phút đầu tiên. Nhưng kể từ khi Tiến Linh mở tỷ số phút 51, đội tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi “trên cơ” và ghi bàn liên tiếp nhờ Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam thắng đội Indonesia 4-0.

Cùng với chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo, rạng sáng nay, Next Media - đơn vị sở hữu bản quyền vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Đại diện Next Media cho biết: “Lượt người xem trên 2 kênh truyền thông Next Sports (Next Media) là YouTube đạt 1.537.733 lượt, Facebook đạt 475,7 nghìn lượt. Tổng cả 2 nền tảng trên của Next Sports đã có hơn 2 triệu lượt xem cùng thời điểm, với gần 15 nghìn lượt chia sẻ, top 1 trending trên YouTube Việt Nam và có gần 15 triệu lượt xem trực tiếp trận đấu, dù chỉ giới hạn tại Việt Nam”.

Đại diện Next Media chia sẻ: “Tuy nhiên, đây chưa phải là con số kỷ lục về lượng người xem đồng thời trên YouTube do chính Next Media tạo ra. 2 năm về trước, trong trận đấu Việt Nam và Curacao đã cán mốc hơn 1,87 triệu người xem đồng thời”.

Năm 2019, YouTube cũng xác nhận trận Việt Nam - Curacao tại King’s Cup 2019 - do Next Media trực tiếp đã phá kỷ lục lượt xem tại Đông Nam Á. Theo thống kê của YouTube, luồng trực tiếp trận Việt Nam - Curacao cán mốc hơn 1,87 triệu người xem đồng thời, phá kỷ lục trước đó của các luồng trực tiếp trên YouTube tại khu vực Đông Nam Á (tính mọi lĩnh vực). Ngoài ra, trận đấu này nằm trong top 10 luồng trực tiếp có người xem đồng thời cao nhất trên YouTube, dù chỉ giới hạn ở Việt Nam.

Về bản quyền trận đấu, đại diện Next Media cho hay: “Với kinh nghiệm quản lý và kinh doanh bản quyền các giải bóng đá trong nước và quốc tế nhiều năm, Next Media đã dự đoán được “sức nóng” của trận đấu giữa Việt Nam - Indonesia và chủ động rà soát các hoạt động vi phạm bản quyền trận đấu. Với sự hỗ trợ của từ YouTube, Facebook, bộ phận kiểm soát bản quyền của Next Media đã liên tục xử lý gần 20 website, hơn 10.000 links YouTube và Facebook, cùng rất nhiều app trên thiết bị di động vi phạm bản quyền, phát lậu hình ảnh trận đấu”.

2 trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 11/6 (Việt Nam - Malaysia) và 15/6 (Việt Nam - UAE). Các trận đấu sẽ được Next Media phát các nền tảng mạng xã hội và kênh truyền hình VTV5, VTV6.

Minh Ngọc