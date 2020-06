HAGL lại thua ở Hàng Đẫy không mới, nhưng thất bại toàn diện trước Hà Nội như tối 6/6 thì HLV Park Hang Seo có lắm điều phải lo rồi...

1. Sau thất bại trước Nam Định ở Cúp Quốc gia, người hâm mộ đội bóng phố Núi hy vọng thầy trò HLV Lee Tae Hoon lột xác trong trận đấu mà họ huyễn hoặc là “derby Việt Nam” trước Hà Nội FC.

Nhưng rốt cuộc điều đó không đến, thậm chí diễn biến trên sân cũng không xứng tầm được coi như trận “derby Việt Nam” đáng xem, nghẹt thở hay có chuyên môn cao như sự chờ đợi.

HAGL chỉ gồng được 15 phút đá tạm ngang ngửa với đội chủ sân Hàng Đẫy, phần còn lại những sai lầm, thậm chí cả đẳng cấp, lối chơi cho tới màn trình diễn kỹ thuật đều thua sút so với Hà Nội FC.

HAGL (áo đỏ) một lần nữa thất bại toàn tập trước CLB Hà Nội

Và việc đội bóng nhà bầu Đức thua trắng 3 bàn ở Hàng Đẫy là điều không ngạc nhiên, nếu chẳng muốn nói còn may khi hàng công của Hà Nội FC còn phung phí tá cơ hội.

2. HAGL thua tan tác, liệu người hâm mộ phố Núi có buồn? Câu trả lời là không, bởi như đã nói xét về diễn biến, thế trận tới từng màn thể hiện của từng cá nhân trên sân, HAGL không xứng đáng nghĩ đến chuyện có điểm rời Hàng Đẫy, kể cả là 1 bàn thắng danh dự.

Càng không thể buồn, bởi những gì mà HAGL cho thấy chẳng khác là mấy so với trước đây. Có nghĩa vẫn chơi một thứ bóng đá non nớt so với mọi đối thủ, bất chấp tuổi đời đã không còn trẻ nữa.

một kết quả không khiến các fan hâm mộ quá buồn, khi thất bại là thói quen của đội bóng nhà bầu Đức

HAGL thất bại vốn dĩ không phải ghê gớm, nói thẳng rằng giờ đoàn quân nhà bầu Đức thua trận là quá bình thường khi năng lực chỉ có thế, cũng như bị ảnh hưởng quá nhiều yếu tố ngoại cảnh khác để khó bật lên so với các đối thủ ở V-League vốn quá hiểu họ.

3. Người hâm mộ HAGL quá quen với kết quả, quen với màn trình diễn nhạt nhẽo như vừa thấy tại sân Hàng Đẫy nên không còn phải buồn quá nhiều với đội nhà, với những Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh.

Nhưng ở trên khán đài VIP vẫn còn một người buồn, thậm chí buồn rất đậm, và không ai khác là HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa buồn vừa xen lẫn thất vọng khi chứng kiến những học trò cưng ở tuyển Việt Nam bên phía HAGL chơi kém cỏi đến thế.

nhưng HLV Park Hang Seo thì khác, hẳn sẽ buồn khi nhìn các học trò quen chơi mờ nhạt ở HAGL

Sự sút giảm phong độ của hàng loạt cá nhân bên phía HAGL mà tất cả bắt nguồn từ hệ thống vận hành đội bóng có vấn đề khiến thầy Park đủ lo lắng. Cùng với đó là băn khoăn khi ai cũng biết thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần và mong ngóng nhóm cầu thủ đến từ phố Núi như thế nào

Bằng vào mối quan hệ tốt đẹp với bầu Đức không dễ để ông Park từ chối quân đội bóng phố Núi cho những đợt tập trung tới. Nhưng thật khó mà thuyết phục giới chuyên môn, người hâm mộ nếu triệu tập các cầu thủ HAGL lên tuyển, bởi phong độ thật sự có vấn đề.

Tất nhiên, khi lên tuyển Tuấn Anh, Văn Toàn... có thể trở lại với phong độ đỉnh cao nhờ được chơi bên cạnh những vệ tinh xuất sắc. Nhưng đó là câu chuyện của vài tháng nữa, còn giờ những quân bài quan trọng ở tuyển Việt Nam tại HAGL vẫn mờ nhạt thì liệu rằng ông Park dễ gì mà vui nổi?

