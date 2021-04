HAGL của bầu Đức ngoài cơ hội lớn xưng vương, còn có thể phá vỡ rất nhiều kỷ lục V-League đang đợi thầy trò Kiatisuk...

Sau hơn 20 năm kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển mình lên chuyên nghiệp, bất luận mùa giải 2021 Hà Nội FC đang chật vật thì đội bóng Thủ đô vẫn đang là đội bóng sở hữu nhiều kỷ lục đáng tự hào nhất giải đấu.

Đội bóng của bầu Hiển ngoài 5 chức vô địch, còn sở hữu những thành tích đáng tự hào khác như đội bóng có nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (72 bàn mùa 2018), nhiều chiến thắng nhất (20 trận cũng năm 2018)...

Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Hà Nội FC tạo ra ở mùa 2018

Hay đội bóng Thủ đô cũng trở thành nhà vô địch giành số điểm trung bình 1 trận cao nhất trong một mùa giải – 2,46 điểm năm 2018... Ngoài Hà Nội FC, chưa đội nào làm được đến lúc này.

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của thầy trò HLV Kiatisuk, những kỷ lục mà CLB Hà Nội thiết lập ở mùa giải xuất sắc nhất trong lịch sử vào năm 2018 rất có thể bị phá vỡ trong năm 2021.

Đầu tiên là điểm số trung bình, với 28 điểm đến lúc này, nếu tiếp tục duy trì chuỗi chiến thắng trong 7 trận còn lại, khả năng HAGL đạt điểm số trung bình khoảng 2,7 điểm trong tổng số 18 trận đấu.

có thể sẽ bị HAGL mùa 2021 này phá vỡ

Và điều này đồng nghĩa với tỉ lệ số trận giành trọn 3 điểm cao hơn rất nhiều so với Hà Nội FC thiết lập ở mùa giải 2018 với 70% chiến thắng, trong khi HAGL có thể đạt đến hơn 90%. Tất nhiên, mùa 2018 đội bóng Thủ đô thi đấu nhiều hơn so với HAGL tới 8 trận (26 so với 18 như năm nay).

Không chỉ so với Hà Nội FC, những kỷ lục của V-League tồn tại nhiều qua như chuỗi thắng trận dài nhất cũng nhiều khả năng được thầy trò HLV Kiatisuk thiết lập.

Điều này là có khả năng lớn hơn so với việc phá vỡ kỷ lục nói trên của Hà Nội FC, bởi chỉ cần hưởng trọn niềm vui 2 trận liên tiếp nữa HAGL sẽ phá vỡ kỷ lục chuỗi 8 trận thắng mà Đồng Tâm Long An (2005) hoặc SLNA (2018) làm được khi lúc này thầy trò Kiatisuk đã có 7 lần liên tiếp ca khúc khải hoàn.

HAGL đứng trước cơ hội trở thành kỷ lục gia của giải đấu đương nhiên khiến người hâm mộ phố Núi chờ đợi. Nhưng chắc chắn chức vô địch mới là điều cần thầy trò Kiatisuk mang về trong mùa giải mà thời cơ dành cho đoàn quân nhà bầu Đức lớn nhất sau nhiều năm long đong.

Mai Anh