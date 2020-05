- HLV Lee Tae Hoon cho rằng mặt sân Thiên Trường không tốt là nguyên nhân khiến HAGL thua trắng 2 bàn, bị Nam Định hất khỏi Cup Quốc gia Bamboo Airways 2020.

"Hiệp 1 đội bóng tôi chưa hòa nhập được. Do mặt sân không tốt lắm nên chúng tôi không đá theo cách của mình. Thời tiết cũng là một trong những yếu tố khiến cầu thủ tôi chơi không tốt. Thời tiết ở đây so với Gia Lai khác nhau nên chúng tôi chơi không như mong muốn. Một lần nữa tôi muốn nói rằng do mặt sân nên chúng tôi không đá được", HLV Lee Tae Hoon lý giải về trận thua của HAGL trước Nam Định.

"Điểm khác biệt năm nay và năm ngoái của HAGL là có 2 cầu thủ ngoại mới. Các cầu thủ chơi theo mong muốn của tôi là phải tốc độ. Nhưng trong quá trình chuẩn bị đội chưa chơi được như đề ra", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

HAGL gặp nhiều khó khăn

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng HAGL cho biết: "Merlo chơi bóng bổng giỏi và Nam Định treo bóng tốt, cầu thủ số 9 chơi bóng rất hay".

Trở lại câu chuyện của HAGL, HLV Lee Tae Hoon nhắc tới Xuân Trường: "Không phải trong trận đấu, tôi luôn nhớ xuân trường. Bây giờ cậu ấy chưa hồi phục nên chưa thể thi đấu".

"Thực sự do tình trạng chấn thương nên chúng tôi phải xếp cầu thủ đá không đúng sở trường. Họ đã chơi không tốt. Nhưng qua trận đấu này sẽ giúp cầu thủ thích nghi hơn. Nam Định chơi tốt trên đá sân nhà, họ xứng đáng giành chiến thắng".

Chiến thắng xứng đáng cho đội chủ sân Thiên Trường

Chia tay cúp Quốc gia, HLV Lee Tae Hoon cho biết HAGL tập trung cho V-League, gần nhất là trận gặp Hà Nội ở vòng 3: "Chúng tôi từ trước tới bây giờ chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội, Khi gặp Hà Nội đá đúng sở trường của mình tôi nghĩ HAGL sẽ chơi tốt".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định cho biết ông cùng các học trò đã có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, đồng thời có động lực lớn khi được chơi trên sân nhà.

Ông Dũng nhấn mạnh Nam Định tôn trọng đối thủ trong trận đấu này, nên đã chuẩn bị cả phương án đá luân lưu.

Sau khi vượt qua HAGL, HLV Nguyễn Văn Dũng khẳng định Nam Định chuẩn bị tốt hơn nữa cho chuyến làm khách gặp Than Quảng Ninh ở vòng kế tiếp Cup Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Xem highlights Nam Định 2-0 HAGL:

Huy Phong