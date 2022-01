V-League 2022 hứa hẹn nóng bỏng ngay vòng 1 với những cặp đấu đáng chú ý như Hà Nội vs Thanh Hóa, Nam Định vs HAGL...

Sau khi các giải đấu bị hủy trong năm 2021 vì dịch Covid-19, mùa giải năm nay rất được người hâm mộ chờ đợi.

Tại V-League 2022, 13 đội được bốc thăm chia thành 6 cặp, có một đội nghỉ ở vòng đầu tiên là TP.HCM.

Theo kết quả bốc thăm, HAGL có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Ở mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Đức đầu tư mạnh về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh, quyết tâm vô địch V-League và "tấn công" đấu trường châu lục.

HAGL tới làm khách trên sân Thiên Trường ở vòng 1 V-League 2022

Các cặp đấu còn lại: Hà Nội tiếp đón Thanh Hóa tại Hàng Đẫy, Bình Định vs Viettel, Bình Dương vs SLNA, Sài Gòn vs SHB.Đà Nẵng, Hà Tĩnh vs Hải Phòng.

V-League 2022 có 26 vòng đấu, dự kiến lăn bóng từ 19/2 và hạ màn ngày 12/11. Trong khi đó, giải hạng nhất khai mạc ngày 26/2 kết thúc ngày 11/11. Cúp quốc gia dự kiến khai mạc ngày 9/4 và kết thúc vào ngày 20/11/2022.

Ở mùa giải 2022, VPF không tổ chức trận tranh Siêu cúp quốc gia bởi trong năm 2021 không xác định được đội vô địch V-League và cúp quốc gia.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2022:

Sài Gòn FC vs Đà Nẵng

Bình Định vs Viettel

Bình Dương vs SLNA

Hà Nội FC vs Thanh Hóa

Nam Định vs HAGL

Hà Tĩnh vs Hải Phòng

TPHCM nghỉ

Video HAGL 1-0 Hà Nội:

