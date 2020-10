Hà Nội sẽ tạm thời soán ngôi đầu của Viettel nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Bình Dương, lượt trận thứ 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

Cuộc đua vô địch LS V-League 2020 đang diễn ra rất gay cấn. Hiện tại, có 5 đội đang có cơ hội đăng quang, với Viettel, Hà Nội, Sài Gòn và Than Quảng Ninh đang bám đuổi nhau quyết liệt, trong khi Bình Dương trên lý thuyết còn khả năng nhưng kém đội dẫn đầu BXH tới 8 điểm, rất khó có thể làm được điều kỳ diệu.

Dù vậy, Bình Dương không buông xuôi ở hành trình còn lại của mình. Vòng trước, đội bóng của HLV Thanh Sơn suýt khiến Viettel phải chia điểm trên sân nhà. Bình Dương thi đấu ngang ngửa nhưng thiếu may mắn để có điểm.

Ở cuộc so tài tại Gò Đầu hồi tháng 6, Hà Nội thắng Bình Dương 2-0 nhờ cú đúp của Rimario

Không phải là đối thủ dễ chơi, vì thế nhiệm vụ giành trọn 3 điểm của Hà Nội trận này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây là thời điểm đội bóng thủ đô đang có phong độ rất tốt, với hiệu suất ghi bàn cao. Ở 3 trận đầu của giai đoạn 2 V-League, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm toàn thắng, ghi được 7 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Ngoài phong độ, Hà Nội đang có động lực rất lớn. Thắng Bình Dương, Hà Nội không chỉ có 3 điểm, mà còn tạm thời vượt qua đối thủ Viettel để dẫn đầu BXH. Lợi thế này chắc chắn tạo ra áp lực không nhỏ với đội bóng áo lính trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh ngày 25/10.

Lịch sử đối đầu đứng về phía Hà Nội. Trong 10 trận gần nhất, Hà Nội thắng 6 và hòa 4 trước Bình Dương. Tại Hàng Đẫy, Hà Nội toàn thắng trong 4 lần gặp nhau gần nhất. Đội bóng thủ đô ghi được 7 bàn và chỉ phải nhận một bàn thua.

Hà Nội hiện có phong độ rất cao

Có sự quyết tâm và tự tin, nhưng đây là thời điểm rất quan trọng với Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết, và toàn đội luôn phải giữ sự tập trung cao nhất. Một tin vui với Hà Nội là Văn Hậu đã gần như bình phục, tuy nhiên cầu thủ này nhiều khả năng vẫn được nghỉ ngơi thêm một thời gian.

Trong ngày 24/10, một cặp đấu khác giữa Than Quảng Ninh vs TPHCM được dự báo khó kịch tính. Bởi lẽ, TPHCM đã hết cơ hội vô địch, chưa kể phong độ đang xuống rất thấp. Với chủ nhà, đây là trận Than Quảng Ninh cũng quyết tâm có 3 điểm để tiếp tục đua vô địch tới vòng cuối.

Lịch thi đấu V-League ngày 24/10:

18h, Than Quảng Ninh vs TPHCM

19h15, Hà Nội vs Bình Dương

BXH nhóm A

Video Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh:

