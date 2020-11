Viettel đang rung đùi chờ Hà Nội FC hay Sài Gòn FC tự gạch tên khỏi cuộc đua vô địch V-League, vì vậy một ngôi sao như Văn Hậu có thể xoay chuyển cục diện?

Viettel thắng Than Quảng Ninh để tiếp tục dẫn đầu V-League với 38 điểm, tạo áp lực cực lớn cho cuộc đụng độ trực tiếp của 2 kẻ bám đuổi Hà Nội và Sài Gòn.

Hà Nội và Sài Gòn chịu áp lực lớn khi Viettel vọt lên nhờ 3 điểm trước Than Quảng Ninh

Trên thực tế, nếu Hà Nội đánh bại Sài Gòn, ĐKVĐ V-League có 36 điểm. Đội bóng Thủ đô vô địch V-League một khi hạ Than Quảng Ninh trận cuối, đồng thời chờ Sài Gòn thắng hoặc hoà Viettel. . Trường hợp Hà Nội hoà hoặc thua Sài Gòn tối nay, họ trở thành nhà cựu vô địch.

Sài Gòn sở hữu nhiều cơ hội bám đuổi Viettel hơn đội chủ sân Hàng Đẫy. Nếu thắng Hà Nội, Sài Gòn chỉ còn kém Viettel 1 điểm. Trường hợp chia điểm với Hà Nội, Sài Gòn biến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thành cựu vô địch và hi vọng đánh bại Viettel vòng cuối để lên ngôi nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Sài Gòn hết khả năng vô địch nếu họ rời Hàng Đẫy với 2 bàn tay trắng.

Sòng phẳng mà nói, đối thủ mà Viettel muốn gạch tên nhất khỏi cuộc chạy đua chính là ĐKVĐ Hà Nội. Kinh nghiệm, bản lĩnh lẫn mưu mẹo, Hà Nội đều nhỉnh hơn Sài Gòn. Đặc biệt, thầy trò Trương Việt Hoàng cũng muốn tránh đụng độ Sài Gòn ở Thống Nhất trong thế phải "đá chung kết".

Văn Hậu đá chính sau hơn 1 năm xuất ngoại, giúp Hà Nội đòi nợ Sài Gòn

Tìm ra mảnh ghép lấp vào khiếm khuyết của một cỗ máy thực tế không phải là then chốt nhất với Hà Nội. Vấn đề của nhà vô địch V-League 2019 là áp lực tâm lý, vì chỉ còn cửa thắng Sài Gòn, đội bóng Thủ đô mới nuôi được cơ hội vô địch.

Hà Nội hay Sài Gòn bị gạt khỏi cuộc đua vô địch với Viettel? Hà Nội mất Thành Chung, Tấn Tài khi tái ngộ Sài Gòn vì án treo giò. Điều này tạo cơ hội cho Văn Hậu trở lại sau chấn thương, lần đầu đá chính kể từ khi trở về từ Hà Lan. Phẩm chất ngôi sao lớn là tố chất cho Hà Nội trông cậy sự trở lại của Văn Hậu mang lại món quà ý nghĩa cho nhà ĐKVĐ.

Trong khi đó, sau khi lỡ nhịp ở 1-2 trận, Sài Gòn tìm lại được phong độ tốt ở ở giai đoạn nước rút. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành từng thắng chính Hà Nội ở giai đoạn 1, và điều này giúp các cầu thủ tự tin hơn rất nhiều. Chính HLV Vũ Tiến Thành sau khi hạ Than Quảng Ninh tự tin khẳng định: Hà Nội còn kém hơn Than Quảng Ninh, nên Sài Gòn chẳng có lý do ngán ngẩn.

