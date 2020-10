Một chiến thắng giúp Hà Nội FC hay Viettel thênh thang hơn khi nước rút đến ngôi vị số một V-League 2020, vì vậy derby Thủ đô vốn đã không khoan nhượng càng thêm kịch tính.

Chẳng còn nghi ngờ gì khi Hà Nội FC và Viettel là hai đội bóng hay và đáng xem nhất vô địch LS V-League 2020. Phong độ cao, ổn định cùng sự xuất sắc của những ngôi sao.

Ở giai đoạn 2, Hà Nội FC lẫn Viettel đều toàn thắng 4 trận, chỉ khác học trò HLV Chu Đình Nghiêm ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn, còn Viettel 7 lần ghi bàn và 1 lần thủng lưới.

Cuộc đối đầu giữa Viettel vs Hà Nội được xem là chung kết sớm V-League

So với Viettel, Hà Nội FC đóng vai kẻ bám đuổi vì 2 điểm ít hơn so với đối thủ (32 so với 34 điểm). Áp lực chiến thắng đối với thầy trò Chu Đình Nghiêm lớn gấp bội, bởi nếu trắng tay hoặc chỉ có 1 điểm, ĐKVĐ V-League càng thất thế so với đối thủ trực tiếp. Chưa kể nguy cơ qua mặt từ cặp đấu cùng giờ Sài Gòn vs Than Quảng Ninh, 2 đội đang cùng có 31 điểm. Cho nên Hà Nội FC chỉ có đường thắng, còn Viettel có thể tính đến phương án chia điểm.

Dù sao Hà Nội FC cũng có điểm tựa để trông cậy: kinh nghiệm "chốt" những trận quan trọng, đặc biệt là yếu tố lịch sử: từ khi lên V-League, Viettel chỉ biết hoà và thua đội bóng cùng thành phố. Thất bại gần nhất của Viettel trước người hàng xóm chính là trận chung kết Cup Quốc gia 2020 khi thầy trò Trương Việt Hoàng thua ngược 1-2.

Quang Hải với phong độ cao sẽ giúp Hà Nội giành chiến thắng?

Ở cuộc chạm trán này, Hà Nội có thể tung Văn Hậu ra sân sau một thời gian dài chữa trị chấn thương thì Viettel mất Trọng Đại vì án treo giò. Trọng Đại chính là người hùng giúp Viettel duy trì cách biệt 2 điểm với Hà Nội FC, nhưng tiền vệ này lại tự loại cơ hội đá trận derby vì cởi áo ăn mừng dẫn đến tấm thẻ vàng tai hại.

Xét về lối chơi, Hà Nội FC đá nhuyễn và chắc chắn chọn phương án tấn công vì nhiệm vụ buộc phải thắng. Trong khi Viettel đề cao tính chặt chẽ, phòng ngự chiều sâu với kinh nghiệm của dàn hảo thủ gắn mác tuyển Việt Nam. Nó sẽ biến trận derby thành cuộc so đọ giữa hàng công siêu mạnh và đội bóng có hàng thủ chắc chắn và chơi phản công nhất nhì V-League.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 29/10 29/10 19:15 Sài Gòn FC -:- Than Quảng Ninh FC Vòng 5 29/10 19:15 Viettel -:- Hà Nội FC Vòng 5 30/10 30/10 17:00 Bình Dương FC -:- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 5 30/10 19:15 Hồ Chí Minh City -:- Hoàng Anh Gia Lai Vòng 5

Video Hà Nội 2-1 Bình Dương:

Huy Phong