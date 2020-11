Viettel có lợi thế trong cuộc đua giành cúp vô địch, nhưng kịch bản lượt trận hạ màn LS V-League 2020 được dự đoán kịch tính đến phút cuối.

Trên BXH, Hà Nội hiện có 36 điểm, kém Viettel 2 điểm. Chính vì vậy, Viettel nắm quyền tự quyết và sẽ đăng quang nếu giành chiến thắng trước Sài Gòn mà không cần quan tâm kết quả trận Than Quảng Ninh vs Hà Nội.

Trường hợp Viettel chia điểm với chủ nhà Sài Gòn, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng vẫn nâng cao cúp vô địch khi Hà Nội không thắng được Than Quảng Ninh. Cúp vô địch V-League sẽ được trao trên sân Cẩm Phả nếu Hà Nội thắng Than Quảng Ninh, đồng thời Viettel hoà hoặc thua Sài Gòn.

Phân tích cơ hội của Viettel và Hà Nội để thấy cuộc đua vô địch của hai đội bóng này vẫn rất khó lường, đồng thời phụ thuộc nhiều vào thái độ thi đấu của Than Quảng Ninh và Sài Gòn.

Hà Nội có quyền hy vọng

Hà Nội về lý thuyết "dễ thở" hơn khi Than Quảng Ninh hết mục tiêu. Tuy nhiên, bài học năm 2017 vẫn còn nguyên với Văn Quyết và các đồng đội. Năm đó, Hà Nội bị Than Quảng Nam cầm hoà 4-4 ở lượt trận cuối, qua đó mất chức vô địch vào tay Quảng Nam. Vì thế mà trung vệ Duy Mạnh đã cảnh báo các đồng đội rằng "Than Quảng Ninh không dễ chơi, đây là trận khó khăn với Hà Nội".

Tâm điểm chú ý chính là trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất. Trước trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố các học trò sẽ chiến đấu vì tinh thần thượng võ ở V-League 2020. HLV Vũ Tiến Thành thậm chí còn thách thức đối thủ: "CLB Viettel đâu phải Real Madrid hay Barcelona?".

Ngoài mục tiêu "chơi đẹp" thì một cửa rất hẹp cho Sài Gòn là vị trí Á quân, nếu giành 3 điểm và Hà Nội trắng tay tại Cẩm Phả. Quyết tâm của Sài Gòn đang khiến Viettel ít nhiều phải lo lắng, bởi đội chủ nhà có thực lực, khó chơi và chưa thua trận nào trên sân Thống Nhất mùa này.

Viettel có quyền tự quyết

Xét về phong độ, Viettel bất bại từ giai đoạn 2 V-League, trong khi Sài Gòn kém hơn nhưng lại có lợi thế sân nhà. Về lực lượng, so với Sài Gòn, Viettel được đánh giá có phần nhỉnh hơn khi sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia như Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức… bên cạnh những ngoại binh có chất lượng hàng đầu V-League.

Quan trọng nhất, Viettel là đội có động lực rất lớn bởi họ tự quyết được số phận của mình trong cuộc đua vô địch, trong khi Sài Gòn liệu có chơi hết sức như những gì đã tuyên bố vẫn là dấu hỏi.

Video Viettel 1-0 Than Quảng Ninh:

Huy Phong