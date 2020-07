Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC vs Hải Phòng trở thành tâm điểm của vòng 10 V-League 2020 khi nóng từ sân tới khán đài.

Mỗi lần Hà Nội tiếp đón Hải Phòng tại Hàng Đẫy, công tác an ninh luôn thắt chặt vì sự cuồng nhiệt đôi khi quá khích của CĐV đội khách.

Để trận đấu diễn ra an toàn, được biết, có hơn 500 nhân viên an ninh được huy động để hỗ trợ ban quản lý sân Hàng Đẫy kiểm tra, giám sát các CĐV đất Cảng.

An ninh thắt chặt trước trận Hà Nội vs Hải Phòng

Lực lượng an ninh triển khai từ khâu kiểm soát khán giả bằng việc sử dụng tối đa các loại thiết bị kỹ thuật như cổng từ, máy soi để ngăn chặn, không cho CĐV mang chất cấm, hung khí, vật liệu nổ và các chất cấm khác vào trong sân.

"Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm và truy tố trước pháp luật cá nhân nào thực hiện và tổ chức thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến an toàn trận đấu, sức khỏe của công động xã hội", Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Hoài – Trưởng Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 nhấn mạnh: "Hình ảnh pháo sáng xuất hiện trên khán đài, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu. Chính vì vậy, công tác an ninh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

BTC giải đấu cùng các đơn vị liên quan hết sức chú trọng vào trận đấu này, làm sao tổ chức trận đấu thành công".

Quang Hải nhiều khả năng đá chính

Liên quan đến trận đấu, Hà Nội được đánh giá cao hơn sp với Hải Phòng, không chỉ là lợi thế sân nhà mà còn là lực lượng. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn với bão chấn thương.

Thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng nơi hàng phòng ngự và hàng công là lý do chính khiến đội bóng Thủ đô có thành tích không như mong muốn thời gian qua. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhận tới 10 bàn thua và thủng lưới ít hơn Hải Phòng đúng 3 bàn thắng.

Một tin vui với Hà Nội FC khi Quang Hải đã bình phục chấn thương và hết sốt, nên khả năng sẽ đá chính. Sự trở lại của Quang Hải kết hợp với Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Quyết... chính là cơ sở để đội chủ nhà tự tin giành 3 điểm, qua đó sớm trở lại top dẫn đầu.

Thực tế, đối thủ của Hà Nội không quá đáng ngại. Đội bóng đất Cảng có lối chơi tương đối đơn giản và dựa nhiều vào những đường chuyền dài vượt tuyến cho các ngoại binh. Điều này khiến các đối thủ dễ dàng bắt bài và đó cũng là lý do Hải Phòng chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 9 trận đấu. Họ là đội bóng có hàng công tệ nhất giải tính cho đến thời điểm này.

Công Phượng được kỳ vọng tiếp tục toả sáng

Ở các trận đấu khác, HAGL chỉ phả tiếp đội cuối bảng Quảng Nam, trong khi TPHCM có chuyến làm khách được dự báo không dễ thở trên sân của tân binh Hà Tĩnh.

Đây là trận Công Phượng mất đi đối tác Amido Balde trên hàng công (treo giò), ngoài ra hai trụ cột khác là Hữu Tuấn, Pape Diakite cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Là tiền đạo chủ lực, Công Phượng phải gánh thêm nhiều trọng trách để giúp đội Á quân V-League có kết quả tốt tại Hà Tĩnh.

Video SHB Đà Nẵng 1-1 Hà Nội:

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 17/07 17/07 17:00 Hoàng Anh Gia Lai -:- Quảng Nam Vòng 10 17/07 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:- Hồ Chí Minh City Vòng 10 17/07 19:15 Hà Nội FC -:- Hải Phòng FC Vòng 10 18/07 18/07 17:00 Bình Dương FC -:- Thanh Hóa Vòng 10 18/07 17:00 Sông Lam Nghệ An -:- Viettel Vòng 10 18/07 17:00 SHB Đà Nẵng FC -:- Than Quảng Ninh FC Vòng 10 18/07 19:15 Sài Gòn FC -:- Nam Định FC Vòng 10

LS V-League 1 2020 Vòng 9 # Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ 1 Sài Gòn FC 9 5 4 0 13 3 10 19 2 Hồ Chí Minh City 9 5 2 2 16 7 9 17 3 Viettel 9 4 3 2 16 11 5 15 4 Bình Dương FC 9 4 3 2 12 7 5 15 5 Than Quảng Ninh FC 9 4 1 4 11 13 -2 13 6 Hoàng Anh Gia Lai 9 3 4 2 9 11 -2 13 7 SHB Đà Nẵng FC 9 3 3 3 16 11 5 12 8 Hà Nội FC 9 3 3 3 13 10 3 12 9 Sông Lam Nghệ An 9 3 3 3 6 9 -3 12 10 Thanh Hóa 9 3 1 5 6 11 -5 10 11 Nam Định FC 9 3 0 6 11 14 -3 9 12 Hải Phòng FC 9 2 3 4 4 13 -9 9 13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 9 1 5 3 7 8 -1 8 14 Quảng Nam 9 2 1 6 9 21 -12 7

Đại Nam