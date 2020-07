Sau V-League và hạng Nhất, đến lượt Cúp Quốc gia 2020 cũng chính thức phải hoãn lại vì dịch Covid-19.

Một lãnh đạo công ty VPF cho biết, sau khi nhận công văn của một số CLB và đặc biệt là đánh giá về tình hình dịch Covid-19 ở các địa phương trên cả nước, VPF quyết định tạm hoãn cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Thời điểm tổ chức lại giải đấu sẽ được BTC thông báo sau vì còn tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch.

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 gồm các cặp đấu: Bà Rịa-Vũng Tàu vs TPHCM, Viettel vs Bình Dương, Hà Tĩnh vs Quảng Ninh và Hà Nội vs Cần Thơ. Trong số này, có 3 CLB là Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Cần Thơ xin tạm dừng để chống dịch.

Cúp Quốc gia chính thức phải hoãn

Trước đó, Cúp Quốc gia được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8 nhằm tận dụng khoảng thời gian V-League và hạng Nhất tạm hoãn. Tuy nhiên, cuối cùng VPF quyết định chọn phương án an toàn.

"Quyết định dừng giải đấu là bất khả kháng, tuy nhiên chúng ta cũng chưa phải nghĩ tới chuyện huỷ giải vì hy vọng tình hình dịch Covid-19 tốt lên trong thời gian tới, đó là chưa kể AFF Cup 2020 có thể được lùi sang tháng 4 năm sau nên có nhiều thời gian trống vào cuối năm", một lãnh đạo VPF nói.

Đến thời điểm này, toàn bộ các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam là V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia đều phải tạm dừng vì dịch Covid-19.

