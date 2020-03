- Ông chủ HAGL và một loạt đội bóng từ chối đưa ra đáp án về đề xuất đá tập trung tại phía Bắc của VPF vì ưu tiên cho việc chống dịch Covid-19.

Nhằm đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, VPF đề ra phương án tổ chức cho LS V-League 2020 đá tập trung tại 7 sân đấu phía Bắc với 2 thời điểm: từ 15/4/2020 đến 29/5/2020 hoặc 1/5/2020 đến 28/6/2020.

Theo ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL, đội bóng của ông không trả lời VPF vì đây là thời điểm quan tâm hơn tới việc phòng tránh dịch bệnh chứ không phải thi đấu.

Bầu Đức cho rằng VPF đã có đề xuất không phù hợp

"Tôi tin các đội bóng đều ý thức được việc phải đặt Tổ quốc lên hàng đầu, chứ không phải chuyện cố tìm giải pháp để các đội đá bóng trong lúc này. Quan điểm của tôi là CLB HAGL không thể trả lời VPF", bầu Đức nói.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh chia sẻ quan điểm: "Thực ra không phải V-League thi đấu theo hình thức như nào, mà giờ phải là phương án có sự an toàn về con người, an toàn cho cộng đồng, không tụ tập đông người. Cá nhân tôi là HLV nên nghe theo quyết định của lãnh đạo đội bóng".

Một thành viên BHL của CLB Hà Tĩnh cho biết: "Đội chúng tôi đã nhận được công văn của VPF. Tuy nhiên, Hà Tĩnh có tham gia hay không thì phải theo số đông, nên không có ý kiến gì.

V-League dự kiến đá tập trung mùa dịch Covid-19

Tôi nghĩ không chỉ cá nhân tôi mà nhiều người lúc này còn lo phòng chống dịch bệnh cho gia đình, các cầu thủ, nghe ngóng tình hình ra sao. Còn phương án tổ chức V-League như nào thì tôi không quan tâm lắm".

Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng khẳng định đội bóng của mình không trả lời công văn của VPF, bởi phương án tổ chức V-League như vậy là đang đi ngược khi cả nước chung tay đẩy lùi Covid-19.

Trong công văn gửi các đội bóng, VPF đề xuất tổ chức V-League trên 7 SVĐ gồm: Thanh Hóa, Thiên Trường, Lạch Tray, Cẩm Phả, Hàng Đẫy, PVF, Mỹ Đình. Ngoài ra, VPF cũng dự phòng sân Việt Trì (Phú Thọ).

Phương án tổ chức V-League mùa dịch Covid-19 gây nhiều tranh cãi

Căn cứ vào yếu tố địa lý, vùng miền, VPF chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các đội sử dụng sân nhà gồm Thanh Hóa (sân Thanh Hóa), Nam Định (Thiên Trường), Hải Phòng (Lạch Tray), Than Quảng Ninh (Cẩm Phả), Hà Nội và Viettel (Hàng Đẫy).

Nhóm 2 gồm các CLB sử dụng sân của một số CLB nhóm 1 làm sân nhà gồm SLNA (Thanh Hóa), HAGL (Thiên Trường), Quảng Nam (Lạch Tray), SHB Đà Nẵng (Cẩm Phả). Nhóm còn lại các CLB sử dụng sân trung lập làm sân nhà, gồm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương (sân PVF), TP HCM, Sài Gòn (Mỹ Đình).

LS V-League 1 2020 Vòng 2 # Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ 1 Hồ Chí Minh City 2 2 0 0 4 1 3 6 2 Sài Gòn FC 2 1 1 0 4 1 3 4 3 Viettel 2 1 1 0 4 3 1 4 4 Hoàng Anh Gia Lai 2 1 1 0 4 3 1 4 5 Hải Phòng FC 2 1 1 0 2 1 1 4 6 Sông Lam Nghệ An 2 1 1 0 1 0 1 4 7 Than Quảng Ninh FC 2 1 0 1 3 2 1 3 8 Hà Nội FC 2 1 0 1 5 5 0 3 9 Bình Dương FC 2 1 0 1 1 1 0 3 10 Nam Định FC 2 1 0 1 4 5 -1 3 11 Quảng Nam 2 0 1 1 2 4 -2 1 12 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 0 0 2 1 3 -2 0 13 Thanh Hóa 2 0 0 2 0 2 -2 0 14 SHB Đà Nẵng FC 2 0 0 2 1 5 -4 0

Đại Nam