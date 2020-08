Thay vì chỉ săn hole in one (HIO), lần đầu trong lịch sử golf Việt Nam các golfer đứng trước cơ hội giật giải thưởng khủng từ một Eagle.

Công bố vào chiều 12/8, Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 diễn ra liên tục trong 6 ngày, từ ngày 18/8 đến hết ngày 23/8 tại FLC Golf Links Sam Son (Thanh Hóa). Giải đấu này mang ý nghĩa kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt hãng hàng không do tập đoàn của ông bầu Trịnh Văn Quyết sở hữu.

Giải đấu sắp diễn ra tại Sầm Sơn có những nét đột phá, hấp dẫn về cơ cấu giải thưởng

Theo công bố, Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 sở hữu những điểm đặc biệt, tạo sức hấp dẫn cho các golfer đua tài. Cụ thể là ngoài 4 HIO ở các hố Par 3 (hố 3, 7, 11, 16), BTC còn treo thưởng 4 xe sang cho giải Eagle cho các golf thủ chinh phục. Hiện hố đấu đặt 4 xe ô tô hạng sang của giải Eagle vẫn đang là một ẩn số, chỉ được BTC giải công bố vào ngày khởi tranh chính thức.

Việc treo thưởng khủng giải Eagle là điều chưa có tiền lệ ở các giải golf tổ chức tại Việt Nam. Vì thế, khi giải đấu do tập đoàn của bầu Quyết treo thưởng giải này, BTC giải cũng có những phương án mở để không làm khó các golfer.

Trường hợp golfer ghi Eagle tại hố BTC thiết lập giải thưởng, golfer có thể từ chối nhận giải để giữ tư cách nghiệp dư. Bởi theo quy định, giới hạn tối đa của giải thưởng (không phải là tiền mặt) mà golfer nghiệp dư nhận được khi tham gia thi đấu là 500 bảng Anh, xấp xỉ 15 triệu đồng (giải Hole in One là ngoại lệ).

Để an toàn cho giải đấu và các golfer, công tác phòng dịch Covid-19 được đặc biệt chú trọng

Ngoài giải thưởng khủng, điểm lưu ý đặc biệt mà BTC giải nhấn mạnh là các phương án phòng chống dịch Covid-19. BTC giải khẳng định có nhiều kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo an toàn không chỉ cho các golfer mà còn cả đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ giải đấu, nhằm tạo ra giải đấu hấp dẫn và an toàn.

H.Khúc