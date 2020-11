Giải golf từ thiện gây quỹ “Chung tay vì An toàn giao thông” 2020 quy tụ 144 golfer diễn ra tại Hà Nội.

Sau mùa giải 2019, Giải Golf từ thiện gây Quỹ “Chung tay vì An toàn giao thông” do báo Giao Thông làm chủ giải tiếp tục tổ chức. Toàn bộ số tiền tài trợ, ủng hộ của các golf thủ, tài trợ, nhà hảo tâm được nhà tổ chức chuyển vào Quỹ “Chung tay vì An toàn giao thông”.

"Giải năm ngoái, chúng tôi kêu gọi được hơn 1 tỉ đồng, toàn bộ số tiền sau khi trừ chi phí tổ chức được chuyển vào Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông. Năm nay, số tiền kêu gọi được dự tính sẽ gấp đôi", đại diện Ban tổ chức nói.

Giải quy tụ 144 tay golf chia làm 3 bảng (Bảng A: 0-18; Bảng B: 19-28; Bảng C: 29-36); Thi đấu gậy 18 lỗ (stroke play), kết quả thi đấu tính theo Handicap ngày (System 36). Các golfer có cơ hội "giật" hai giải Hole in one có giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Bằng Lăng