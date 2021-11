Thành viên đội trẻ golf Hà Nội Nguyễn Anh Minh đánh bại hơn 1000 đối thủ, vô địch giải golf vừa hạ màn tại Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Sau 4 ngày tranh tài, Bamboo Airways Golf Tournament 2021 đã hạ màn với chức vô địch thuộc về golfer trẻ Nguyễn Anh Minh. Thành viên đội golf trẻ Hà Nội này lên ngôi với thành tích 71 gậy, đánh bại hơn 1000 đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch.

Golfer 14 tuổi Nguyễn Anh Minh lên ngôi vô địch

Thành tích của Nguyễn Anh Minh là tín hiệu cực kỳ lạc quan đối với golf Việt Nam, bởi golfer thành viên đội golf trẻ Hà Nội mới 14 tuổi. Do vậy, chức vô địch tại giải đấu có chất lượng, uy tín cao như Bamboo Airways Golf Tournament 2021 thật sự là thành tích đầy khích lệ để golf thủ trẻ này vươn tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Ngoài phong độ ấn tượng của golfer 14 tuổi Nguyễn Anh Minh, giải đấu này còn ghi nhận một thành tích đặc biệt: hole in one của golfer Đỗ Thành Chinh. Trong ngày thi đấu thứ 2, golfer Đỗ Thành Chinh đã thắng hole in one ở hố 03 từ khoảng cách 168 Yards bằng gậy sắt số 6.

Với hole in one này, golfer Đỗ Thành Chinh ẵm hơn chục tỷ tiền thưởng, bao gồm 4 xe sang, 50 triệu tiền mặt và hàng loạt phần thưởng giá trị đi kèm.

Golfer Đỗ Thành Chinh giật HIO hàng chục tỷ đồng

Diễn ra từ ngày 25 – 29/11/2021 tại FLC Golf Links Sam Son, giải Bamboo Airways Golf Tournament 2021 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng hãng bay của ông Trịnh Văn Quyết mở đường bay thẳng đến Mỹ và Vương quốc Anh. Ngoài thành tích thú vị của golfer trẻ Nguyễn Anh Minh, hole in one của Đỗ Thành Chinh, có đến 6 Eagle được trao cho những chủ nhân xứng đáng.

H.Khúc